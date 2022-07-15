Компания "МЕТАЛЛ ХОЛДИНГ ТРЕЙД", один из самых больших металлосервисных центров в Украине, возобновляет свою работу в разных филиалах и сообщает об увеличении спроса на украинский металл в Европе.
На данный момент полностью восстановили свою работу филиалы компании в таких городах:
- Винница;
- Днепр;
- Львов;
- Хмельницкий;
- Чернигов;
- Полтава;
- Одесса.
Также работают 3 основных металлобазы в городе Киев: ул. Качалова, 5; ул. Луговая, 9 и Саперно-Слободской проезд, 4.
В режиме неполной рабочей недели работают филиалы в городах:
- Харьков;
- Запорожье.
Сегодня, в это сложное для страны время, компания не только возобновила свою работу, но и оказывает активную поддержку обороноспособности страны.
С первых дней войны "МЕТАЛЛ ХОЛДИНГ ТРЕЙД" предоставляла металлопрокат и участвовала в изготовлении противотанковых ежей, кроме того, жертвует денежные средства для волонтеров и ВСУ.
В последние несколько месяцев аналитики компании наблюдают подъем спроса на алюминиевый прокат, нержавеющий прокат, черный металлопрокат.
На некоторые товары спрос вырос более чем в 2 раза. Убедиться в этом можно, зайдя в Google Trends и введя соответствующий запрос, к примеру, "металлическая труба".
Это подтверждает и значительное увеличение отгрузки металла как в Киеве и регионах, так и в Европу.
Благодаря тому что Европейский Союз принял постановление об отмене пошлин на импорт из Украины было принято решение осваивать рынки металлопроката в ЕС.
Пока партии небольшие, но тенденции положительные: европейцы хвалят качество украинского металла и отдают ему приоритет при конкурентных условиях.
Основная особенность, которая отмечается на всех складах в Украине, — временная заморозка заказов строительного сектора. Однако компания "МЕТАЛЛ ХОЛДИНГ ТРЕЙД" ожидает новую волну заказов, направленных на восстановление жилых объектов и инфраструктуры Украины в скором будущем.
Контакты:
Главный офис:
г. Киев, Саперно-Слободской проезд, 4, (067) 539-46-22