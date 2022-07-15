Компания "МЕТАЛЛ ХОЛДИНГ ТРЕЙД", один из самых больших металлосервисных центров в Украине, возобновляет свою работу в разных филиалах и сообщает об увеличении спроса на украинский металл в Европе.

На данный момент полностью восстановили свою работу филиалы компании в таких городах:

Винница;

Днепр;

Львов;

Хмельницкий;

Чернигов;

Полтава;

Одесса.

Также работают 3 основных металлобазы в городе Киев: ул. Качалова, 5; ул. Луговая, 9 и Саперно-Слободской проезд, 4.

В режиме неполной рабочей недели работают филиалы в городах:

Харьков;

Запорожье.

Сегодня, в это сложное для страны время, компания не только возобновила свою работу, но и оказывает активную поддержку обороноспособности страны.

С первых дней войны "МЕТАЛЛ ХОЛДИНГ ТРЕЙД" предоставляла металлопрокат и участвовала в изготовлении противотанковых ежей, кроме того, жертвует денежные средства для волонтеров и ВСУ.

В последние несколько месяцев аналитики компании наблюдают подъем спроса на алюминиевый прокат, нержавеющий прокат, черный металлопрокат.

На некоторые товары спрос вырос более чем в 2 раза. Убедиться в этом можно, зайдя в Google Trends и введя соответствующий запрос, к примеру, "металлическая труба".

Это подтверждает и значительное увеличение отгрузки металла как в Киеве и регионах, так и в Европу.

Благодаря тому что Европейский Союз принял постановление об отмене пошлин на импорт из Украины было принято решение осваивать рынки металлопроката в ЕС.

Пока партии небольшие, но тенденции положительные: европейцы хвалят качество украинского металла и отдают ему приоритет при конкурентных условиях.

Основная особенность, которая отмечается на всех складах в Украине, — временная заморозка заказов строительного сектора. Однако компания "МЕТАЛЛ ХОЛДИНГ ТРЕЙД" ожидает новую волну заказов, направленных на восстановление жилых объектов и инфраструктуры Украины в скором будущем.

Контакты:

Главный офис:

г. Киев, Саперно-Слободской проезд, 4, (067) 539-46-22

http://metal-holding.ua/