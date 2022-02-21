Фискальное давление на бизнес, в частности на добывающую отрасль, наносит ущерб не только конкретному бизнесу, но и репутации страны в целом в глазах иностранных инвесторов и партнеров.

Об этом заявили в Европейской Бизнес Ассоциации.

Там отмечают, что добывающая отрасль имеет колоссальное значение для экономического развития государства. По данным отчета Инициативы прозрачности добывающей отрасли, только в 2020 году вклад добывающих предприятий в ВВП Украины составлял 190,34 млрд грн, или 4,54% от общего объема ВВП, а доля в общей стоимости экспорта всех товаров и услуг – 4,94%.

Впрочем, отмечают в ЕБА, с начала 2022 года бизнес ощущает вмешательство государства в свою деятельность и наблюдает значительное давление со стороны контролирующих органов.

В частности, речь идет о претензиях по задолженности об уплате рентных платежей.

"Рентная плата в сфере добычи руд металлов – это чувствительный вопрос для пользователей украинскими недрами, и до начала этого года отечественное регуляторное поле позволяло множественность трактовок базы налогообложения", - отмечают в ЕБА и добавляют, что "обвинять добывающие компании в противоправных действиях, которые на момент их совершения такими не были, по сути, незаконно".

В Ассоциации отмечают, что бизнес хочет работать по четким и предсказуемым правилам, иметь прозрачные и равные условия для всех участников добывающей отрасли.

"Конечно, если нарушение есть - за него нужно отвечать. Однако, для этого нужно разработать четкие правила, чтобы понимать, что правомерно, а что – нет. Более того, не применить нынешние правила к прошлому, ведь так, вероятно, ко всем могут возникнуть вопросы", - говорится в сообщении ЕБА.

В Ассоциации также напомнили, что согласно Национальной экономической стратегии до 2030 года, природные недра и полезные ископаемые были определены фундаментом добавленной стоимости для растущей экономики Украины. Поэтому, для стимулирования развития добывающей отрасли нужно обеспечить справедливое налогообложение, а также верховенство права и экономическую свободу.