Состояние 90-летнего Баффета за последние сутки выросло на $1,8 миллиарда.

Глава холдинговой компании Berkshire Hathaway Уоррен Баффет стал пятым человеком в списке миллиардеров Forbes, чье состояние превышает $100 млрд.

Об этом сообщает Forbes Real-Time.

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Состояние 90-летнего Баффета за последние сутки выросло на $1,8 млрд, до $100,3 млрд.

В списке миллиардеров Forbes он занимает пятую строчку.

Баффета опережают: Джефф Безос ($179,6 млрд), Илон Маск ($165,1 млрд), Бернар Арно ($159,9 млрд), Билл Гейтс ($125,6 млрд).

Что этому предшествовало

В феврале 2021 года один из богатейших людей в мире, гендиректор Berkshire Hathaway Уоррен Баффет опубликовал послание акционерам, которое он пишет ежегодно с 1965-го. В письме бизнесмен рассказал о вырученных $11 млрд от продажи компанией части акций Apple, выступил против покупки облигаций и призвал вкладывать в акции.

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Автор: Елена Коваленко