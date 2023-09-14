Тираж блока новой марки равен 75 тысячам экземпляров.

"Укрпочта" 14 сентября вводит новую почтовую марку "Города Героев. Харьковщина" в честь годовщины освобождения от россиян городов региона - Балаклеи, Изюма, Купянска и Харькова.

Как сообщает пресс-служба почтового оператора в Telegram, в почтовый набор вошли четыре открытки, посвященные бойцам Нацгвардии, полицейским, предпринимателям и музейщикам.

Тираж блока новой марки равен 75 тысячам экземпляров.

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Номинал марок - М, равен 18 грн и соответствует тарифу на пересылку неприоритетного простого письма массой до 250 г в пределах Украины.

Марки военного времени Украины

9 мая 2023 года был выпущен в обращение почтовый блок марок "Слава Силам обороны и безопасности Украины! Гвардия наступления".

1 июня "Укрпочтой" был выпущен благотворительный почтовый блок к Международному дню защиты детей. С каждого листа 40 гривень пошли на благотворительность, а именно на помощь детским домам и детям, потерявшим родителей.

30 июня 2023 г. "Укрпочта" выпустила новую почтовую марку, посвященную украинской разведке.

4 августа в Донецкой области была погашена военная марка "Истребители зла", которая была посвящена военным самолетам истребителям F-16.

Ко Дню Независимости украинский почтовый оператор презентовал специальный почтовый выпуск "Украина-мать".

Также в августе, в День памяти погибших защитников Украины, "Укрпочта" выпустила новую благотворительную почтовую марку " Вечная память".

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