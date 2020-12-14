Дорожную карту уже презентовали премьер-министру и секретарю СНБО.

Новый генеральный директор государственного концерна «Укроборонпрома» Юрий Гусев на сегодняшней пресс-конференции сообщил о готовности дорожной карты реформирования концерна.

«На сегодняшний день дорожная карта уже разработана, я имел честь её презентовать на совещании под руководством секретаря СНБО, дорожную карту мы обсуждали также на совещании под руководством премьер-министра. То есть мы движемся общей командой», - сказал он.

«Укроборонпром»

Государственный концерн «Укроборонпром» создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, осуществляющими хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов, участвуют в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят около 140 предприятий ОПК Украины.

Кадровые перестановки

3 декабря президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего главу Херсонской областной государственной администрации Юрия Гусева генеральным директором государственного концерна "Укроборонпром". Гусев занимал должность главы Херсонской обладминистрации с 13 июля 2019 года, а 2 декабря 2020 года Кабинет министров согласовал его увольнение в связи с переходом на другую работу.

После назначения Гусев заявил, что в 2021 году государственный концерн прекратит своё существование, а на его месте появятся холдинговые компании.

6 октября президент уволил Айвараса Абромавичуса с должности председателя государственного концерна "Укроборонпром" и назначил временным руководителем концерна Игоря Фоменко.

В августе вице-премьер-министр - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский анонсировал трансформацию госконцерна "Укроборонпром" и изменение его менеджмента.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Шварц