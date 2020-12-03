Президент Владимир Зеленский назначил бывшего главу Херсонской ОГА Юрия Гусева генеральным директором государственного концерна "Укроборонпром".
Соответствующий указ №532/2020 от 3 декабря размещен на сайте главы государства.
"Назначить Гусева Юрия Вениаминовича генеральным директором Государственного концерна "Укроборонпром", - говорится в документе.
Другим своим указом президент освободил Игоря Фоменко от исполнения обязанностей гендиректора госконцерна "Укроборонпром".
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Реформирование "Укроборонпрома"
- 6 октября президент уволил Айвараса Абромавичуса с должности председателя государственного концерна "Укроборонпром" и назначил временным руководителем концерна Игоря Фоменко.
- В августе вице-премьер-министр - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский анонсировал трансформацию госконцерна "Укроборонпром" и изменение его менеджмента.
- Государственный концерн "Укроборонпром" создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов, участвуют в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят около 140 предприятий ОПК Украины.
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