Зеленский назначил нового гендиректора "Укроборонпрома"

Другим своим указом президент уволил Игоря Фоменко от исполнения обязанностей гендиректора госконцерна "Укроборонпром".

Президент Владимир Зеленский назначил бывшего главу Херсонской ОГА Юрия Гусева генеральным директором государственного концерна "Укроборонпром". Соответствующий указ №532/2020 от 3 декабря размещен на сайте главы государства. "Назначить Гусева Юрия Вениаминовича генеральным директором Государственного концерна "Укроборонпром", - говорится в документе. Другим своим указом президент освободил Игоря Фоменко от исполнения обязанностей гендиректора госконцерна "Укроборонпром". Читайте такжеВ Укроборонпроме реформирование понимают как смену вывески - Уруский Реформирование "Укроборонпрома" 6 октября президент уволил Айвараса Абромавичуса с должности председателя государственного концерна "Укроборонпром" и назначил временным руководителем концерна Игоря Фоменко.

В августе вице-премьер-министр - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский анонсировал трансформацию госконцерна "Укроборонпром" и изменение его менеджмента.

Государственный концерн "Укроборонпром" создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов, участвуют в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят около 140 предприятий ОПК Украины. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Константин Гончаров

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