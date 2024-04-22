Рейтинг коснулся компаний, которые имеют наибольшее количество сотрудников по данным финансовой отчетности Госстата.

"Укрзализныця" возглавила рейтинг крупнейших работодателей Украины в 2024 году - в ее штате насчитывается более 187 тысяч сотрудников. Об этом со ссылкой на информацию от Госстата и финансовую отчетность предприятий сообщил Опендатабот.

Второе место занял АТБ-МАРКЕТ, который имеет 44 тысячи сотрудников. На третьей позиции оказалась Укрпочта, где работает 34,7 тысячи человек.

В общем, топ-10 украинских работодателей по количеству сотрудников выглядит следующим образом:

Видео дня

Укрзализныця - 187620 сп;

АТБ-Маркет - 44094 сп;

Укрпочта - 34751 сп;

Сильпо-Фуд - 29888 сп;

Энергоатом - 29152 сп;

Новая почта - 26327 сп;

Укргаздобыча - 16824 сп;

АрселорМиттал - 15065 сп;

Мотор Сич - 14525 сп;

РУШ - 12336 сп.

Эксперты отмечают, что более половины крупнейших работодателей страны зарегистрированы в Киевской области. Три компании из этого числа зарегистрированы в Днепропетровской, а одна - в Запорожской области.

Отметим также, что девять компаний, которые попали в рейтинг, пошли на сокращение числа работников в прошлом году. Так, Укрпочта в 2023-м уволила 35% своих сотрудников. В тройке компаний, которые существенно сократили штат, также оказались "Сильпо" и "Энергоатом".

Тенденции рынка труда - что интересного

Ранее стало известно, что в феврале количество вакансий увеличилось на 7% по сравнению с январем, в то же время конкуренция среди соискателей снизилась. Среди причин этого эксперты называли, в частности, миграцию населения и релокацию бизнес-структур.

Также в марте сообщалось, что количество новых вакансий в стране превысило довоенный показатель. Одной из причин этого называют то, что бизнес смог адаптироваться к условиям войны и теперь ему нужны новые люди.

Вас также могут заинтересовать новости: