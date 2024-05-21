Новые вакансии с бронированием / фото ua.depositphotos.com

На сервисе поиска работы Work.ua появился отдельный раздел, а также фильтр с вакансиями, в которых указано, что компания бронирует сотрудников, сообщила пресс-служба компании.

"В условиях дефицита кадров, который только усиливается, находить сотрудников трудно всем работодателям, в том числе и предприятиям, которые являются критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности украинцев. Однако таким компаниям государство предоставляет возможность бронировать работников, и это для них может быть еще одним критерием для привлечения кандидатов", – говорится в сообщении.

Именно поэтому Work.ua сделал доступной опцию указывать в вакансии, что компания бронирует работников на конкретной должности. Отмечается, что это поможет работодателям находить нужных людей в команды, а соискателям – сразу видеть такие предложения. Компании и до этого в описании вакансий отмечали о возможности бронирования, однако теперь с новым функционалом это стало удобнее.

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Все вакансии с бронированием появляются в разделе поиска вакансий "С бронированием работников". Еще их можно легко найти, если включить фильтр "Бронирование работников" на результатах поиска вакансий. Сейчас на сайте размещено более 800 таких вакансий.

Вакансии на Work.ua / скриншот УНИАН

Вакансии в Украине

Согласно исследованию сайта по поиску работы Work.ua, дефицит кадров на рынке труда только обостряется: вакансий становится все больше, количество соискателей незначительно, но уменьшается, поэтому конкуренция продолжает падать. В то же время уже третий месяц подряд средний размер заработной платы не меняется.

В Минобороны рассказали, что в центрах рекрутинга сейчас есть более 2000 вакансий. Еще примерно 10 тысяч вакансий разместили онлайн непосредственно воинские части.

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