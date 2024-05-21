На Work.ua появился целый раздел вакансий с бронированием для работников.

На сервисе поиска работы Work.ua появился отдельный раздел, а также фильтр с вакансиями, в которых указано, что компания бронирует сотрудников, сообщила пресс-служба компании.

"В условиях дефицита кадров, который только усиливается, находить сотрудников трудно всем работодателям, в том числе и предприятиям, которые являются критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности украинцев. Однако таким компаниям государство предоставляет возможность бронировать работников, и это для них может быть еще одним критерием для привлечения кандидатов", – говорится в сообщении.

Именно поэтому Work.ua сделал доступной опцию указывать в вакансии, что компания бронирует работников на конкретной должности. Отмечается, что это поможет работодателям находить нужных людей в команды, а соискателям – сразу видеть такие предложения. Компании и до этого в описании вакансий отмечали о возможности бронирования, однако теперь с новым функционалом это стало удобнее.

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Все вакансии с бронированием появляются в разделе поиска вакансий "С бронированием работников". Еще их можно легко найти, если включить фильтр "Бронирование работников" на результатах поиска вакансий. Сейчас на сайте размещено более 800 таких вакансий.

Вакансии в Украине

Согласно исследованию сайта по поиску работы Work.ua, дефицит кадров на рынке труда только обостряется: вакансий становится все больше, количество соискателей незначительно, но уменьшается, поэтому конкуренция продолжает падать. В то же время уже третий месяц подряд средний размер заработной платы не меняется.

В Минобороны рассказали, что в центрах рекрутинга сейчас есть более 2000 вакансий. Еще примерно 10 тысяч вакансий разместили онлайн непосредственно воинские части.

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