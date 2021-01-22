Госпредприятие "Медицинские закупки Украины" заключило соглашение с главным отечественным производителем "скорых", компанией "Автоспецпром", на поставку 246 автомобилей по ценам, ниже обычных.

Всего для нужд системы экстренной медицины планируется закупить 142 автомобиля типа В и 104 машины категории С (т.н. "реанимобилей") на базе Citroёn Jumper. Цена составит соответственно 1,59 млн и 1,9 млн гривен за машину для каждого типа.

Предложить такие низкие цены ООО "Автоспецпром" удалось благодаря специальным договоренностям с производителями медицинского оборудования и поставщиком базовых автомобилей, компанией "Пежо Ситроен Украина". В рамках политики социальной ответственности поставщик предложил "Автоспецпрому" специальные цены на машины для создания скорых для ГП "Медицинские закупки Украины".

Отдельно в "Автоспецпром" отмечают роль украинского бизнеса, который обеспечивает две трети комплектующих для карет скорой помощи:

"За цену на "скорые", которую получило ГП от "Автоспецпрома", нужно поблагодарить большое количество украинцев. Ведь две трети запчастей, которые мы используем, – отечественного производства, – подчеркнул заместитель директора компании Кирилл Коморкин. – Наши подрядчики понимают, что качественная, надежная и безопасная "скорая" завтра может спасти жизнь их родственника, друга или соседа. И поэтому почти все они согласились предоставить специальные ценовые условия для этого проекта. Мы также благодарны нашим иностранным партнерам, которые, несмотря на большой спрос на медицинское оборудование в мире, с пониманием отнеслись к ситуации", – добавил заместитель директора ООО "Автоспецпром" Кирилл Коморкин.

Ранее "Автоспецпром" и "Пежо Ситроен Украина" уже реализовывали проект, направленный на помощь украинским медикам в борьбе с пандемией: весной 2020 года было бесплатно обслужено и отремонтировано 100 автомобилей скорой помощи на базах Citroёn Jumper и Peugeot Boxer.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН