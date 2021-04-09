Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины приняла решение об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на фондовом рынке ЧАО «Украинская фондовая биржа», которая является старейшей фондовой биржей страны.
Как сказано в сообщении на сайте НКЦБФР, решение было принято на заседании комиссии 6 апреля.
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В тексте решения указано, что принято оно "в связи с неосуществлением лицензиатом вышеуказанного вида профессиональной деятельности на фондовом рынке в течение года, согласно имеющимся у комиссии административным данным в течение 2020 года".
Что этому предшествовало
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) подготовила меморандум Кабинета министров о взаимопонимании с Агентством США по международному развитию USAID и Европейским банком реконструкции и развития относительно создания Украинского международного финансового центра, который должен привести к запуску полноценного фондового рынка в стране.
Украинский международный финансовый центр будет состоять из консультационного совета, бюро по связям с инвесторами, арбитражного центра, универсальной биржи и финансово-инфраструктурного холдинга.
Ориентировочный срок запуска проекта – осень 2023 года.
Украинская фондовая биржа
Украинская фондовая биржа - первый в стране организованный рынок ценных бумаг, была зарегистрирована 29 октября 1991 года в форме закрытого акционерного общества.
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