Больше всего вакансий для украинцев без обязанности знания польского языка и опыта сейчас предлагают в сфере логистики.

С 1 июля произошел второй за год рост минимальных зарплат в Польше. Это означает, что минимальные оклады и почасовые ставки для украинцев в Польше также выросли на 110 злотых брутто (почти на 1 тыс. грн) - до 3 600 злотых брутто (ориентировочно 2783 злотых нетто - примерно 25,3 тыс. грн,) для тех, кто работает по трудовому договору.

Минимальная ставка в час для работающих по договору поручения сейчас составляет – 23,50 злотых брутто (210 грн). В месяц это соответственно - 4700 -5875 злотых в зависимости от количества отработанных часов – сообщают в миграционной платформе EWL (это ориентировочно 42,6-53,2 тыс. грн).

Больше всего вакансий для украинцев без обязанности знания польского языка и опыта сейчас предлагают в сфере логистики (это работа с комплектацией и упаковкой посылок на складах одежды и продуктовых складах) – такие вакансии есть на территории всей страны. Больше всего их в Нижнесилезском (с центром во Вроцлаве), Поморском (Гданьск), Великопольском (Познань) и Мазовецком (Варшава) воеводствах. В среднем можно заработать от 5500 до 6800 злотых (49,8-61,6 тыс. грн) в зависимости от количества рабочих часов.

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Много работы на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности. Речь идет о упаковке яиц, изготовлении сосисок или производстве другой мясной продукции. Предприятия, предлагающие такую работу, находятся преимущественно в Великопольском воеводстве. Также есть вакансии на предприятиях рыбной переработки в основном в Поморском регионе (Гданьск).

Ближе к границе с Германией и Словакией украинцам предлагают вакансии на предприятиях машиностроительной отрасли. Это воеводства с центрами во Вроцлаве и Катовице.

Польская экономика сталкивается с нехваткой кадров, поэтому одной из самых востребованных вакансий в Польше является рекрутер - человека, который занимается поиском и привлечением кадров.

По данным Главного статистического управления Польши, уровень безработицы в Польше в мае составил 5,1%. Евростат в апреле фиксировал в Польше наравне с Чехией самый низкий уровень безработицы в Европе - 2,7%.

Таким образом, с начала года минимальная зарплата в Польше выросла почти на 600 злотых. В этом году размер минимального оклада в Польше уже увеличивали в январе – до 3 490 с 3 010 злотых брутто.

Повышение также влияет на надбавки за работу в ночное время, оплату парковки, пособие по беременности и родам, больничные или выходное пособие. Поскольку все эти выплаты рассчитываются на основе национального минимума.

В 2024 году вновь ожидается двойное повышение минимальной заработной платы в Польше. Сначала размер минималки вырастет в январе до 4242 злотых брутто по трудовому договору (38,5 тыс. грн) и 27,70 злотых брутто почасово (249 грн). А затем - в июле 2024 года до 4300 злотых брутто (почти 39 тыс. грн) и 28,10 злотых брутто почасово (253 грн).

Украинские беженцы в Европе - где работают

Украинские беженцы и экономические мигранты все чаще выбирают работу в Румынии. Начиная с зимы граждане Украины стали больше интересоваться вакансиями в Румынии, хотя зарплаты в стране ниже заработков в других странах Европы.

Власти и работодатели Литвы поощряют украинских беженцев интегрироваться и трудоустраиваться в стране. Таким образом намерены заполнить места в отраслях, где не хватает рабочих рук.