Работодатели обязаны отсканировать трудовые работников и отправить в Пенсионный фонд на обработку.

В Украине начали работать электронные трудовые книжки. Полный переход на новый формат продлится 5 лет.

Об этом говорится в сюжете ТСН.ua.

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Как говорится в сюжете, работодатели обязаны отсканировать трудовые работников и отправить в Пенсионный фонд на обработку. История трудового стажа уже частично сохраняется в электронных реестрах.

Как проверить информацию

Проверить информацию можно на портале электронных услуг Пенсионного фонда.

Для этого нужна электронная подпись.

После внесения всех данных в реестр, работодатель по просьбе работника может в течение пяти лет дублировать всю информацию в бумажную трудовую книжку.

Что изменилось:

граждане не будут обязаны при найме на работу подавать работодателю свою трудовую книжку;

работодателям не нужно ее проверять или сохранять;

граждане смогут получить электронный документ с информацией о своем трудовом стаже через интернет;

этот документ они могут предоставить работодателю, если тому важно проверить стаж соискателя из официальных реестров;

чтобы получить этот документ, гражданину нужно будет сделать несколько кликов и воспользоваться электронной цифровой подписью;

работодатели смогут проверить подлинность документа с помощью QR-кода, который будет автоматически накладываться на эти документы;

Если у работника есть трудовой стаж до 2000 года, будет возможность занести эту информацию в электронный реестр самостоятельно или через работодателя.

исчезнет риск потерять трудовую, повредить документ или внести в него недостоверные данные.

Электронная трудовая книжка

5 февраля 2021 года Верховная Рада Украины поддержала во втором чтении законопроект, предусматривающий переход с бумажного на электронный вариант трудовой книжки.

В Минэкономики рассказали, зачем украинцам нужна электронная трудовая книжка.

4 марта 2021 года Зеленский подписал закон об электронной трудовой книжке.

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Автор: Елена Коваленко