Он уточнил: 1,5 млрд долларов - это только прямые потери металлургии.

Украина уже отчитывается согласно нормативам экологической пошлины СВАМ, которую ввел Евросоюз, но в первый год уплата пошлины не происходит. Поэтому, пока есть время, власть должна как можно быстрее договориться с ЕС об отсрочке действия СВАМ для украинских производителей - иначе уже к 2030 году мы потеряем минимум 5 миллиардов долларов ВВП. Об этом рассказал председатель Комитета промышленной экологии и устойчивого развития ЕВА, директор GMK Center Станислав Зинченко.

"Потери от СВАМ можно считать по-разному. Но, по нашим расчетам, мы можем только в 2030 году недополучить 5 миллиардов долларов ВВП. Прямые экспортные потери будут 1,5 миллиарда долларов в 2030 году. И больше всего потеряет металлургия, потому что 93% платежей с 2026 года будут приходиться на металлургию", - говорит эксперт.

Он уточнил: 1,5 млрд долларов - это только прямые потери металлургии. Но наряду с тем, будут косвенные - в тех отраслях, которые работают с металлургией. Поэтому совокупно убытки экономики будут значительно выше.

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"Горно-металлургический комплекс все еще крупнейший работодатель в Украине, с уровнем заработной платы на 30-40% выше, чем в среднем по промышленности. Поэтому металлургические, горные, стальные города - такие как Кривой Рог, Запорожье, Каменское, Днепр, Горишние Плавни, которые на 40-60% зависят от действующих горно-металлургических предприятий, - люди не будут иметь работы, и города будут умирать. Кроме того, потери будут нести угольная, коксохимическая, машиностроение, сфера услуг", - перечислил эксперт.

В то же время он отметил: есть способ избежать этого сценария, и он предусмотрен собственно европейским законодательством о СВАМ. Поэтому задача украинской власти - договориться с ЕС и отсрочить действие механизма углеродной корректировки.

"Сами европейцы в регуляции относительно этой пошлины сделали предохранитель: он предусматривает, что в условиях форс-мажора может быть теоретически исключение. Война - это непредсказуемое событие и форс-мажор для нашей экономики. Поэтому Украина вправе рассчитывать на временное исключение из-под действия этой пошлины, опираясь на это правило. И если оно будет применено Еврокомиссией к нам, то это единственное, что может спасти такую большую долю ВВП", - акцентировал Зинченко.

Но, по его словам, украинская власть в течение последних 4-5 лет не уделяла нужного внимания этому вопросу, и только сейчас пришло понимание важности этого вопроса.

"Тарас Качка, заместитель министра экономики и торговый представитель Украины, который ответственен за переговоры с Евросоюзом по этим вопросам, сказал, что правительство уже начало переговоры об исключении Украины из-под действия СВАМ. Но сейчас в ЕС прошли выборы, состав Европейской комиссии обновился, поэтому сейчас нужно вести очень активные переговоры для того, чтобы Украина была исключена. Я надеюсь, что наше правительство увидит и поймет, что без нашего экспорта, без стальной индустрии невозможно жить. И будет бороться так, как за аграрную индустрию и за интересы наших фермеров, также за интересы более чем 100 тысяч рабочих, работающих в стальной индустрии", - резюмировал Зинченко.

Напомним, ранее издание Politico заявило, что Европа одной рукой помогает Украине с финансированием, а другой - вводит углеродную пошлину CBAM, из-за которой Украина будет ежегодно терять 1,4 млрд евро. В то же время, этих убытков можно избежать, если начать переговоры с ЕС, ведь закон о СВАМ имеет норму, по которой страна может получить льготы от уплаты налога, если она имеет форс-мажорные обстоятельства. Учитывая, что у нас - полномасштабная война, есть все основания просить у ЕС отсрочку в этом вопросе.