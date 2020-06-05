Более трети украинцев хотели бы продолжать удаленную работу – опрос

Только 19% респондентов хотят поскорее вернуться в офисы.

Более трети украинцев оценили преимущества удаленной работы и хотели бы работать так и в дальнейшем.

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Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного кадровым порталом grc.ua.

Согласно релизу по результатам опроса, 37% респондентов хотели бы продолжать работать из дома, почти каждый пятый (21%) опрошенный считает: опасность вируса еще не прошла, поэтому отменять удаленный формат еще рано. Чуть меньше (19%) участников опроса наоборот не смогли привыкнуть к надомной работе и хотят скорее вернуться в офисы. Еще 15% опрошенных декларируют готовность к такому возвращению, однако при условии, если работодатель осуществит дополнительные шаги для защиты здоровья сотрудников. В варианте "Другое" (9% всех ответов) чаще всего фигурируют пожелания иметь гибкий график и миксовать надомную и офисную работу.

"То, что гибкий график работы видится оптимальным или желательным в нынешних условиях, отметили респонденты, отвечая на вопрос о том, какие именно дополнительные шаги должны сейчас осуществить работодатели. Такой вариант выбрали 62% опрошенных", - отмечается в сообщении.

По данным опроса, еще почти половина респондентов (48%) считают, что, несмотря на ослабление карантина, работодатели должны предоставить возможность работать удаленно до окончательной стабилизации ситуации. 43% опрошенных считают, что в компаниях должны быть усилены санитарно-гигиенические нормы, а 38% - что работодатели должны обеспечить корпоративный трансфер, помогая сотрудникам избегать скоплений людей. О желании иметь страховку заявил 36% респондентов, еще почти каждый пятый (21%) считает, что бизнес должен выделять дополнительный бюджет на оздоровление сотрудников. Лишь 2% опрошенных полагают, что никаких дополнительных шагов работодатели осуществлять не должны.

Как сообщал УНИАН, по данным исследования "OLX Работа", в апреле по сравнению с февралем количество запросов "удаленная работа" выросло на 83%.

Согласно исследованию Европейской Бизнес Ассоциации, 62% опрошенных руководителей компаний сообщили, что рассматривают в будущем вариант полного или частичного изменения режима работы, возможность перехода на удаленку. Компании планируют внедрение удаленного режима работы на постоянной основе.

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