По его словам, решение правительства об увеличении доли импорта с 50% до 80% стало для промышленности "холодным душем".

Обязательство импортировать 80% электроэнергии, которое правительство возложило на бизнес, приведет к снижению производства и остановкам предприятий, ведь цена такой электроэнергии очень высока. Поэтому должно быть наработано компромиссное решение, которое поможет промышленности выстоять и продолжать наполнять бюджет. Об этом заявил директор департамента стратегических закупок сырья и энергетических ресурсов компании Метинвест Максим Журавлев во время рабочего совещания, которое организовала Федерация работодателей Украины.

"Мы работаем на международных рынках с очень высокой конкуренцией, где себестоимость и логистика - ключевые факторы, которые позволяют нам либо быть успешными, либо вообще оставить их и снижать наше производство. К сожалению, логистика сейчас очень дорогая. Теперь же значительно растет и себестоимость - ведь в себестоимости в нашем ГОК-секторе более 40% занимает электроэнергия", - пояснил Журавлев.

По его словам, решение правительства об увеличении доли импорта с 50% до 80% стало для промышленности "холодным душем", ведь оно не было прокоммуницировано с бизнесом, а соответственно - предприятия не включили его в свои инвестиционные программы.

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"Мы стараемся планировать нашу работу на какие-то долгосрочные периоды. И мы закладывали в свою историю себестоимость электроэнергии, исходя из 30-ти, потом 50%. Сейчас, когда постановление поменяли и заставили нас импортировать уже 80%, наше производство, к сожалению, становится убыточным. Производить продукцию с минусовым значением невозможно. Поэтому, безусловно, такая стоимость электроэнергии и такие постановления приводят к тому, что мы, к сожалению, будем просто останавливаться", - подчеркнул Журавлев.

Он отметил, что из-за сокращения производства будут сокращаться также и поступления в бюджет, поэтому очень важно найти компромисс.

"Возвращение к импорту 50% электроэнергии было бы сейчас компромиссным решением с точки зрения существования как энергосистемы Украины, так и ГОКов и металлургического бизнеса в Украине. Также, безусловно, нам очень хотелось бы управлять процессами планирования - поэтому история с выкупом пересечения на более долгосрочные периоды очень важна для нас", - резюмировал Журавлев.

Напомним, на днях ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" (АМКР) призвало украинское правительство пересмотреть норму по импорту не менее 80% э/э: дальнейшее производство становится убыточным, а конкурентоспособность на глобальном рынке снижается. Если эта норма не будет уменьшена, предприятие будет вынуждено сократить производство и отправить в простой 1200 своих работников.