По словам китайского лидера, в Пекине уважают выбор американского народа.

Президент Китая Си Цзиньпин поздравил Дональда Трампа с победой на выборах президента США и призвал обе страны найти "правильный путь к взаимопониманию", поскольку анонсированные пошлины США угрожают вернуть страны во времена торговой войны. Об этом сообщает Reuters.

По словам Си, "здоровые и устойчивые" отношения Китая и США служат интересам обеих стран, при этом международное сообщество ожидает, что два государства будут уважать друг друга и мирно сосуществовать.

Китайский лидер также призвал к усилению диалога для надлежащего разрешения разногласий. При этом издание отмечает, что приветственное послание Си Трампу было более сдержанным, чем тогда, когда последний впервые выиграл выборы в ноябре 2016 года:

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"Тогда Си призвал к "большему прогрессу в отношениях между Китаем и США с новой отправной точки", заявив, что обе экономики должны взять на себя ответственность в таких сферах, как мировой мир и стабильность, глобальное развитие и процветание".

СМИ напоминает, что угроза Трампа ввести пошлины в 60% на импорт китайских товаров в США создает большие риски для роста Китая.

Китай и выборы президента США

Как сообщал УНИАН, в Китае отреагировали на победу Трампа на выборах президента США. В частности, в МИД страны заявили, что политика Китая в отношении США остается последовательной.

Как известно, Дональд Трамп имеет непростые отношения с Китаем. Во время своей предвыборной кампании в 2016 году он неоднократно критиковал торговые отношения с КНР. После избрания Трамп стал первым с 1979 года главой Белого дома, который непосредственно позвонил президенту Тайваня, что привело к еще большей напряженности между Вашингтоном и Пекином.

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