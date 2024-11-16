По словам одного из чиновников, лидеры ЕС не должны предполагать, что угрозы Трампа относительно тарифов являются просто "блефом".

Бывшие чиновники администрации Дональда Трампа предупреждают Европейский Союз о том, что новоизбранный президент США может как можно быстрее повысить тарифы, а также, вероятно, обойти брюссельскую бюрократию в пользу решения торговых вопросов с отдельными европейскими странами, пишет Politico.

"Президент Трамп неоднократно говорил во время предвыборной кампании об этой идее базового тарифа на весь импорт от всех наших торговых партнеров. Теперь, когда мы видим результаты выборов с подавляющей победой, команда считает, что у них есть мандат, чтобы продолжать это делать", - отметила Келли Энн Шоу, которая была заместителем помощника президента по международным экономическим вопросам в последние годы работы первой каденции Трампа.

По ее словам, ключевым фактором, который руководит действиями Трампа, является его уверенность в том, что США имеют гораздо более низкие тарифные ставки, чем ЕС и другие торговые партнеры.

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"Он пытается устранить эту диспропорцию и сделать наши тарифные ставки более взаимными. Следовательно, с точки зрения того, что он хочет от Европы или других наших торговых партнеров, вероятно, он хотел бы, чтобы они также снизили свои тарифы. Мое рабочее предположение заключается в том, что президент будет действовать очень быстро. Я не могу сказать, будет ли это в первый день, или на 30-й, или на 90-й, но я верю, что президент хочет двигаться быстро с этой политикой", - добавила Шоу.

В Politico добавили, что дефицит торгового баланса США с ЕС вырос после первого срока Трампа. Сейчас он может установить новый рекорд в 2024 году, а именно примерно 230 млрд долларов, несмотря на соглашение, которое Трамп заключил с бывшим президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером.

"Чтобы решить эту проблему, Трамп угрожает ввести 20-процентные трансграничные пошлины на весь американский импорт стоимостью 3 триллиона долларов, что ударит по автомобилям, фармацевтической продукции, машиностроению и длинному перечню других товаров из ЕС на сумму около 575 миллиардов долларов", - уточнили в материале.

В то же время Эверетт Эйссенстат, который был заместителем помощника президента по международным экономическим вопросам в первые годы работы во время первого срока Трампа, отметил, что лидеры ЕС не должны считать, что тарифные угрозы новоизбранного президента являются "просто блефом, или что этого не произойдет".

"Президент был достаточно последовательным в выполнении своих обещаний, и команда, которую он строит, создана именно для этого. Тот факт, что Трамп выиграл всенародное голосование и все штаты, которые колебались, во время кампании по тарифам, безусловно, означает, что они, вероятно, с большей вероятностью будут относиться с уважением к его политическим целям", - подчеркнул политик.

США и страны Европы - последние новости

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейские страны могут быть втянутыми в торговые войны с США и Китаем одновременно из-за экономической политики Дональда Трампа. По его словам, новоизбранный президент США может "разрушить цепочки создания стоимости между европейцами и американцами".

В то же время президент Польши Анджей Дуда уверен, что Дональд Трамп не позволит России уничтожить Украину. По его словам, США сделали значительный вклад в поддержку нашего государства.

"Его обязанность уважать эти деньги. Я не могу представить, что президент Дональд Трамп позволит России уничтожить Украину. Украина, в которую американский налогоплательщик, за деньги которого вскоре будет отвечать президент Дональд Трамп, когда вступит в должность, вложил такие огромные суммы. Это вопрос уважения к деньгам американских налогоплательщиков", - объяснил польский лидер.

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