Решение приняли послы ЕС, ограничения нацелены на российский теневой флот.

Постоянные представители стран Европейского Союза в среду, 11 декабря, одобрили в Брюсселе 15-й пакет санкций против Российской Федерации. Об этом сообщает DW.

По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, ограничения направлены на борьбу с так называемым "теневым флотом" - группой танкеров, которые россияне используют для того, чтобы экспортировать нефть и нефтепродукты в обход ограничений, установленных странами Группы семи (G7) и их партнерами. В санкционные списки добавят новых людей и компании, которые помогают РФ обходить ограничения Запада.

Окончательно эти санкции должны быть утверждены министрами иностранных дел на Совете ЕС в понедельник, 16 декабря. Также сообщается, что Европа уже готовит 16-й пакет, который могут приурочить к третьей годовщине с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Предполагается, что он будет более "масштабным".

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15-й пакет санкций Евросоюза против РФ

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе послы Евросоюза не смогли утвердить 15-й пакет санкций против РФ. По информации Reuters, два члена ЕС заблокировали принятие пакета из-за разногласий, вызванных вопросом продления срока, который предоставлен европейским компаниям для вывода инвестиций из РФ.

Впоследствии Politico узнало, что в ЕС не смогли договориться о новом пакете санкций против России из-за позиции Латвии и Литвы. Эти страны отказались поддержать пакет, поскольку он также продлевал действие положения, которое позволяет западным фирмам продолжать работать в России, несмотря на имеющиеся санкции.

Также УНИАН сообщал, что Европейский Союз давит на США с целью смягчения санкций в отношении российского "Газпромбанка". Издание Bloomberg напоминает, что это финансовое учреждение является ключевым для обеспечения поставок российского природного газа в ЕС.

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