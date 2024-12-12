В ГУР отмечают, что между Хмеймимом и российскими аэродромами ежедневно курсирует по 4-5 военно-транспортных самолетов.

Российские военные, которых должны эвакуировать из Сирии, на базах пьют и мародерствуют в ожидании своего рейса. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Отмечается, что остатки военного контингента РФ из самых отдаленных регионов Сирии стягиваются на морскую и авиационную базы в Тартусе и Хмеймиме.

"Те россияне, кто добрался до мест эвакуации, как правило пьют и мародерствуют в ожидании своего рейса", - сказано в сообщении.

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В ГУР отмечают, что между Хмеймимом и российскими аэродромами ежедневно курсирует по 4-5 военно-транспортных самолетов. При этом для вывоза вооружения и военной техники из Сирии на базу в Тартусе продолжают переход корабли государства-агрессора "Иван Грен" и "Александр Остраковский" - сейчас они в Норвежском море, через несколько дней запланирован их проход по Ла-Маншу.

"В сирийский порт движется также российский сухогруз "Sparta", который вышел из города Балтийск. Судно "Sparta II", которое вышло из Санкт-Петербурга, также планируют привлекать к вывозу военной техники из арабской республики", - сказано в сообщении.

Также в ГУР сообщили, что командующий российским контингентом генерал-полковник Александр Чайко приказал ремонтировать вывезенную из Сирии военную технику.

Ситуация в Сирии - последние новости

Как сообщал УНИАН, свержение режима Башара Асада в Сирии нанесло кремлевскому правителю Путину одну из крупнейших геополитических неудач за время пребывания у власти.

Как писала The New York Times, наступление оппозиционных сил превратило Россию из "творца царей" в наблюдателя. Аналитики считают, что поражение Москвы в Сирии стало возможным из-за того, что ее оккупационные войска погрязли в войне против Украины.

Издание Business Insider писало, что падение режима сирийского диктатора Башара Асада поставило под сомнение военное присутствие РФ в Сирии. Кроме того, это угрожает способности России распространять свою власть на Ближнем Востоке и за его пределами.

Представитель Военно-морских сил ВС Украины Дмитрий Плетенчук отмечал, что база в сирийском Тартусе нужна РФ, чтобы размещать там, в частности ракетоносители, и держать в напряжении весь регион во время режима диктатора Башара Асада, который был свергнут. По словам никто не гарантировал, что в любой момент агрессор не нанесет удары по объектам в Сирии или в Африке.

Он сообщал, что РФ держала на Тартусе, в частности, подводные лодки, две из которых - из состава Черноморского флота РФ. Речь идет о субмаринах "Варшавянка". Также Москва держала в Тартусе большие десантные корабли, а в акваторию Средиземного моря часто выводились ракетоносители, чтобы держать в напряжении регион.

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