Аукцион по приватизации Винницкого завода "Кристалл" должен состояться 1 октября.

Фонд государственного имущества Украины выставил на приватизационный аукцион винницкий завод по переработке алмазов "Кристалл" почти за 90 миллионов гривен.

Об этом говорится в сообщении Фонда.

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"Такого у нас еще не было: на приватизацию выставлено уникальное предприятие по переработке алмазов – винницкий завод "Кристалл", – говорится в сообщении.

Как отмечается, на заводе не только ограняют и шлифуют драгоценные камни, но и изготавливают ювелирные изделия – сегодня "Кристалл" производит более 5 тысяч моделей ювелирных украшений.

Когда состоится аукцион:

Аукцион по приватизации должен состояться 1 октября. Стартовая цена объекта – 89,9 млн грн. Новый владелец получит, в том числе технологическое оборудование, необходимое для обработки алмазного сырья и производства ювелирных изделий с бриллиантами, а также недвижимость предприятия.

Автор: Анна Нагорная