Скелет нашли семь лет назад на участке у американца.

На аукционе в Париже готовятся продать самый большой из когда-либо найденных трицератропсов – динозавров с тремя рогами, которые жили 66 миллионов лет назад.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Палеонтологи называют этого динозавра "Большой Джон" – в честь американца, на чьем участке семь лет назад нашли остатки.

Длина скелета – более восьми метров, из них 2,5 метра – это голова. В скелете больше 200 костей.

Читайте такжеВ США 5-летний мальчик нашел останки динозавраОтмечается, что за скелет могут побороться около 10 покупателей. А ожидаемая цена лота – более 1,5 миллиона долларов.

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Автор: Катерина Шварц