Киевский апелляционный суд решил продолжить рассмотрение дела от еще одной компании-акционера АО "Мотор Сич" относительно ареста акций предприятия. До 11 января, даты заседания, судьи должны изучать представленные адвокатами материалы.

Об этом "РБК-Украина" после судебного заседания 14 декабря сообщил адвокат Александр Максименко, представляющий интересы компании-акционера АО "Мотор Сич".

Читайте такжеПрокуроры саботируют судебный процесс по делу об арестах акций "Мотор Сичи" - адвокатАдвокаты заявили, что причиной для длительного судебного перерыва стала необходимость изучения представленных адвокатами компании-акционера материалов. Отмечается, что ходатайства об арестах акций АО "Мотор Сич" в 2017 и 2018 годах были подписаны именно следователем СБУ, а не прокурором, что ставит под сомнение законность соответствующих арестов.

Как сообщает "РБК-Украина", во время судебного заседания судей отказали удовлетворить ходатайство о вызове в суд в качестве свидетелей представителей ряда государственных органов, которые публично заявляли о своем интересе в деле.

"Юристы увидели в этих действиях судей предвзятость, поэтому подали заявление на отвод данной коллегии судей. Но судьи отказали в этом вопросе", - говорится в сообщении.

Адвокаты считают дело, в котором было наложено 4 ареста на одно и то же имущество компании, политическим и таким, что используется "для реализации определенных недружественных действий государства в отношении инвесторов предприятия".

Адвокаты надеются, что суд апелляционной инстанции 11 января сможет увидеть "очевидные нарушения процедуры наложения ареста на акции компании и разблокировать деятельность предприятия"

Кроме того, в апелляции в этом году запланировано еще одно заседание по аресту акции АО "Мотор Сич" - на 29 декабря.

Напомним, 2 декабря Киевский апелляционный отказал снимать арест с акций АО "Мотор Сич". Адвокаты утверждают, что суд принял решение после изучения 60 страниц материала за 15 минут.

Китайские инвесторы "Мотор Сич" хотят взыскать с Украины в инвестиционном споре убытки в размере $3,5 млрд, также они уже начали международный арбитраж с государством.

В предприятии отмечают, что аресты и запреты по акциям ухудшают финансовое положение АО "Мотор Сич": прибыль компании сократилась в разы, с предприятия ушли около 8 тысяч сотрудников, некоторых работников отправили в вынужденный простой.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН