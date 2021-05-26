Иск подала общественная организация "Стоп шлам".

Заводской суд города Николаева удовлетворил иск против «Николаевского глиноземного завода» о выплате более 9,208 млрд грн компенсации за причинённый вред экологии и местным жителям.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщила общественная организация «Стоп шлам», которая подавала иск.

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«Победа! Только что Заводской районный суд города Николаева удовлетворил иск ОО «Стоп Шлам», которое действует в интересах своих 1279 членов, и присудил взыскать с Николаевского глиноземного завода (ООО «НГЗ») более 9,2 миллиардов гривен за причиненный моральный ущерб!», - сказано в сообщении.

Суд также взыскал с завода судебный сбор в размере 10,5 тыс. грн.

Общественная организация «Стоп шлам» подала иск в суд в ноябре прошлого года. Тогда глава организации Василий Орел заявил, что членами ОО «Стоп шлам» являются жители города Николаева и районов Николаевской области, которые приближены к заводу. Главной претензией к заводу являлось то, что он загрязняет своими отходами от обработки боксита и производства глинозема (красным шламом) прилегающие к шламохранилищам территории. Участие в подаче иска принял бывший народный депутат, а ныне лидер «Эко Партии» Борислав Береза, по словам которого, к нему обратилась организация «Стоп шлам» и местные активисты, чтобы он помог им решить их проблему.

Примечательно, что «Николаевский глиноземный завод» намеревается построить возле Николаева ещё одно, третье, шламохранилище, которое должно представлять собой пруд-накопитель площадью почти 19 гектаров и глубиной 7 метров.

Директор НГЗ Виктор Кожевников, в свою очередь, отказался проверить, как выбросы завода и шлам влияют на окружающую среду.

Недавно экспертиза Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Украины выявила ряд опасных веществ в отходах красного шлама НГЗ, которые оказывают негативное воздействие на окружающую природную среду, а также жизнь и здоровье человека.

В мае сотрудники Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа провели проверку Николаевского глиноземного завода, и пришли к выводу, что обустройство пруда-накопителя проводится незаконно.

Николаевский глиноземный: что необходимо знать

Николаевский глиноземный завод является производителем сырья для алюминиевой промышленности, его производственная мощность составляет 1,6 млн тонн глинозема в год.

Завод был введен в эксплуатацию в 1980 году. В 2000 году он был включен в технологическую цепочку крупнейшей российской алюминиевой компании РУСАЛ и принадлежит российскому олигарху Олегу Дерипаске.

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Автор: Дмитрий Шварц