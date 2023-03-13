Эксперт отметила, что уже сейчас увеличивается стоимость однокомнатных квартир.

Эксперты по недвижимости прогнозируют, что стоимость аренды жилья в Киеве может пойти в рост уже в ближайшие месяцы. Этому способствует внутренняя миграция и ожидание контрнаступления Вооруженных сил Украины.

"С одной стороны, будут возвращаться те, кто выезжал перезимовать сложную зиму из-за энергетического террора со стороны России. А с другой – не прекращаются процессы внутренней миграции. Кроме того, мы все ждем большого контрнаступления: когда он состоится, большая часть людей с временно оккупированных территорий будет искать убежище в других регионах, в частности, в Киеве и области", – рассказала в комментарии РБК-Украина эксперт рынка недвижимости Виктория Берещак.

При этом она отметила, что на данный момент в столице наблюдается частичное подорожание однокомнатных квартир площадью 35-50 кв.м на 4-7% в зависимости от района, состояния и расстоянии от потенциальных целей россиян.

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По ее словам, небольшой рост стоимости аренды жилья наблюдался в середины лета до середины осени, но после начала энергетического террора оккупантов - с середины октября 2022 года рост цены был обусловлен лишь желанием владельцев и не превышал в среднем 10%. В то же время спрос на аренду жилья оставался низким очень долго из-за массового выезда украинцев за границу, чтобы пережить тяжелую зиму.

Эксперт отметила, что сейчас снять однокомнатную квартиру в Киеве можно за 8-10 тысяч гривень, двухкомнатную – за 9-11 тысяч, а трехкомнатную – за 11-13 тысяч.

"Это средневзвешенная стоимость, по которой сдается примерно 60% предложений. Остальные – либо лоты повышенного комфорта, или в новом жилом фонде, где стоимость обычно растет сразу на 20-30%. Или, наоборот, лота, где не суперремонт или старый дом, или же владельцы предлагают так называемую "цену на период военного положения", когда дисконт на аренду достигает от 15 до 30%", – подытожила Берещак.

Аренда квартир в Киеве во время войны - что известно

Накануне 24 февраля 2022 года - полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину - стоимость аренды однокомнатной квартиры в столице имела медианное значение 13 тыс. грн, двухкомнатной - 21 600 грн, трехкомнатной - 46 100 грн.

При этом 15 ноября 2022 года, когда россияне нанесли новый массрованный удар по Киеву, спрос на аренду квартиры упал на 27% по сравнению с октябрем. Но уже на 28 декабря 2022 года спрос на арендованные квартиры вырос на 3%.

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