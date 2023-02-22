В течение последних 12 месяцев наибольший ассортимент квартир для аренды наблюдался с мая по июль.

Эксперты проанализировали, как в Украине изменился рынок долгосрочной аренды жилья в течение года полномасштабной войны.

Как говорится в исследовании от OLX Недвижимость, в течение последних 12 месяцев самый большой ассортимент квартир для аренды наблюдался с мая по июль. В мае на OLX Недвижимость зафиксировали 162 тыс. 722 опубликованных объявления, в июне предложение достигло максимума — 188 тыс. 376 свободных квартир, а в июле составила 163 тыс. 432 объявления.

По словам аналитиков, наибольшее количество квартир в течение этих трех месяцев было в Киеве (168 тыс. 188 квартир), Одессе (72 тыс. 368) и Днепре (35 тыс. 509). А вот по состоянию на начало 2023 года на месте Днепра оказался Львов и замкнул тройку городов-лидеров по количеству объявлений.

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"Сами же украинцы активнее всего интересовались жильем для аренды в марте, когда волна внутренних миграций была наибольшей. Тогда на объявление откликнулись 835 тыс. 243 раза. Активнее всего искали во Львове (236 тыс. 755 отзывов), Ивано-Франковске (83 тыс. 961) и Днепре (59 тыс. 585). Зато больше всего свободных квартир предлагали в Одессе (10 тыс. 821 объявление), Киеве (9 тыс. 592) и Днепре (8 тыс. 595)", – говорится в исследовании.

Эксперты отметили, что вторым пиковым периодом стал август (720 тыс. 922 отклики на объявления), когда люди начали возвращаться в крупные города в преддверии начала школьного года и старта нового бизнес-сезона. Самый большой выбор наблюдался в Киеве (44 тыс. 005 объявлений), Одессе (22 тыс. 013) и в Харькове (10 тыс. 581).

Вместе с тем интерес арендаторов тоже сместился. Впервые лидером стала столица с показателем в 160 тыс. 058 отзывов на объявления. По подсчетам аналитиков, средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Киеве сейчас почти восстановилась до уровня марта 2022 года. Тогда медианная цена составила 9 тыс. 865 грн. В августе снизилась до 8 тыс. 500 грн, а уже в январе 2023 года составила 9 тыс. 300 грн.

"Двухкомнатки в столице тоже сдают дешевле, чем в прошлом году. В январе медианная цена составила 12 тыс. 875 грн, в то же время в марте 2022 средний ценник был 14 тыс. 271 грн. Трехкомнатные квартиры подешевели еще больше: в среднем до 18 тыс. 631 грн за месяц в январе соответственно до 22 тыс. 484 грн в марте", – говорится в исследовании.

В то же время в Днепре цены наоборот выросли.

"Медианная стоимость аренды однокомнатного жилья в марте 2022 года составляла 6 тыс. 313 грн. В августе цена подскочила до 8 тыс. 438 грн. Однако уже в январе несколько стабилизировалась до 7 тыс. 063 грн в месяц. Двухкомнатные подорожали в среднем на 14%: с 8 тыс. 300 грн в марте до 9 тыс. 469 грн в январе 2023 года, а трехкомнатные квартиры — на 13%: от 10 тыс. 063 грн до 11 тыс. 375 грн в месяц", – подсчитали эксперты.

Вместе с тем во Львове однокомнатные квартиры в марте сдавали в среднем за 10 тыс. 769 грн в месяц, а по состоянию на январь этого года медианная цена составила 13 тыс. 693 грн.

"Двухкомнатные квартиры подорожали с 15 тыс. 596 грн до 17 тыс. 310 грн. А вот трехкомнатные, наоборот, немного подешевели. Если в марте за такие квартиры просили в среднем 18 тыс. 290 грн, то в январе стоимость снизилась до 17 тыс. 759 грн", – добавили аналитики.

Цены на аренду квартир в Киеве

Как сообщал УНИАН, по данным аналитиков, накануне 24 февраля 2022 года стоимость аренды однокомнатной квартиры в столице имела медианное значение 13 тыс. грн, двухкомнатной - 21 тыс. 600 грн, трехкомнатной - 46 тыс. 100 грн.

В день очередных массированных ударов по украинской энергетической инфраструктуре 15 ноября спрос на арендованные квартиры в Киеве упал на 27% по сравнению с предыдущим месяцем.

По состоянию на 28 декабря спрос на арендованные квартиры в Киеве вырос на 3%.

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