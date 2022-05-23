В этом году будет расширен бюджет программы EGAP на 1,5 млн франков (около 46 млн грн).

Швейцария расширяет финансовую помощь Украине на 1,5 млн франков (почти 46 млн грн) на цифровые услуги.

Как сообщили в Министерстве цифровой трансформации, сегодня после официального открытия Форума в Давосе Михаил Федоров встретился с генеральным директором Швейцарского агентства международного развития Патрисией Данци.

"В этом году будет расширен бюджет программы EGAP на 1,5 млн франков. Также во время встречи Данци отметила, что Швейцария готова поддерживать проекты цифрового восстановления Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что программа EGAP, финансируемая Швейцарским агентством по развитию и сотрудничеству и которая реализуется Фондом Восточная Европа, помогла создать портал и приложение "Дия", создать портал "Действие.Цифровое образование", разработать Платформу цифровой трансформации регионов Украины "Дия.Цифровая громада".

Также она благодаря EGAP был профинансирован запуск десятков сервисов Минцифры, среди которых: услуги для автоматической регистрации бизнеса, сервис "еМалятко" налоговые услуги, электронная регистрация места проживания, местные петиции, электронные медицинские заключения и многое другое.

Как сообщал УНИАН, интернет-корпорация ICANN выделила Украине 1 млн долларов на стабильную работу интернета.

ICANN (интернет-корпорация по присвоению имен и номеров) – это международная некоммерческая организация, созданная осенью 1998 при участии правительства США для регулирования вопросов, связанных с доменными именами, IP-адресами и другими аспектами функционирования интернета.

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