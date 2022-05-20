Подать заявку и оформить выплаты можно за несколько минут, а средства поступят на карту "єПідтримка".

Теперь на портале и в приложении "Дия"можно быстро получить статус безработного.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

"Услуга доступна для украинцев, которые потеряли работу во время войны и проживают на временно оккупированных территориях, или где ведутся активные боевые действия", - отметил Федоров.

Сообщается, что подать заявку и оформить выплаты в "Дии" можно за несколько минут, а средства поступят на карту "єПідтримка".

"Государство продолжает поддерживать и делает все возможное, чтобы сейчас помочь каждому украинцу. А команда Минцифры работает над тем, чтобы самые важные социальные услуги можно было получить просто и удобно онлайн", - добавил Федоров.

Как сообщал УНИАН, в приложении "Дия" также запустили сбор средств на помощь армии через платформу United24.

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