Министр финансов Германии, комментируя решение, отметил, что это очень хороший сигнал о том, что страны G7 стоят плечом к плечу с Украиной.

Страны Большой семерки (G7) согласились выделить Украине краткосрочную финансовую помощь на сумму $19,8 млрд.

Об этом говорится в итоговом коммюнике министров финансов США, Канады, Японии, Германии, Франции, Италии и Великобритании, сообщает Bloomberg. Отмечается, что деньги пойдут на помощь Украине удовлетворить ее неотложные финансовые потребности.

"Мы признаем, в частности, неотложные краткосрочные потребности Украины в финансировании. В 2022 году мы мобилизовали $19,8 млрд для поддержки бюджета, в том числе $9,5 млрд... чтобы помочь Украине закрыть дефицит финансирования и продолжить обеспечивать предоставление основных услуг украинскому народу", - отмечается в тексте.

"Мы должны гарантировать способность Украины защищать себя, поэтому мы здесь занимаемся сбором средств для обеспечения ликвидности украинского правительства", - прокомментировал решение министр финансов Германии Кристиан Линднер.

Он отметил, что мир должен "поддержать Украину в этот решающий исторический момент". Он уточнил, что денежные средства включают $7,5 млрд от США, остальные - деньги Евросоюза, добавив, что "правительство Украины не должно беспокоиться о финансировании своих государственных нужд" в ближайшие месяцы.

"Я думаю, что это очень хороший сигнал о том, что страны G7 стоят плечом к плечу с Украиной, потому что они защищают не только себя, но и наши ценности", - сказал Линднер.

"Мы готовы наблюдать за ситуацией, но я думаю, что на данный момент мы достигли очень важного прогресса в обеспечении ликвидности Украины", - сказал немецкий министр.

"Мы продолжим поддерживать Украину на протяжении всей этой войны и после нее и готовы сделать больше по мере необходимости", - говорится в заявлении G7.

Напомним, что правительство Украины ранее заявило, что стране необходимо краткосрочное финансирование в размере от $4 до $5 млрд в месяц, а в долгосрочной перспективе ей потребуется стратегия восстановления, аналогичная плану Маршалла для Европы после Второй мировой войны.

Как сообщал УНИАН, 19 мая Сенат США поддержал пакет помощи Украине в размере $40 млрд.

Вас также могут заинтересовать новости: