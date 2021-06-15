Также профильные министерства должны урегулировать ситуацию с выплатой больничных.

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Министерству здравоохранения и Национальной службе здоровья Украины (НСЗУ) срочно погасить задолженность по выплатам медикам.

Об этом Шмыгаль написал в своем Telegram-канале.

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"Дал задание Минздраву и НСЗУ срочно подготовить проект постановления для погашения задолженности перед медицинскими работниками. А также разобраться в причинах ее возникновения и принять меры, чтобы такая ситуация не повторялась в будущем", – написал он. Шмыгаль подчеркнул, что президент Владимир Зеленский также настаивает на том, чтобы задолженность перед врачами была погашена как можно быстрее.

Кроме того, премьер отметил, что Минсоцполитики и Минфин должны разработать проект изменений в государственный бюджет по урегулированию ситуации с выплатой больничных.

Доплаты и долги

Ранее президент Владимир Зеленский пригрозил увольнением чиновникам из-за задолженности перед врачами.

С 1 сентября 2020 года введены доплаты всем медицинским работникам в размере 3 тыс. 500 грн - врачам, 2 тыс. 500 - среднему медперсоналу и 1 тыс. 250 - младшему медперсоналу. Медикам, которые лечат больных COVID-19, должно выплачиваться до 300% надбавки к зарплате.

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Автор: Анна Нагорная