За смену на карьере тяжеловесные бульдозеры могут проложить от 400 до 1200 метров дорог.

Северный горно-обогатительный комбинат получил два американских гусеничных бульдозера Cat D9R. Эта техника предназначена для прокладки и поддержания карьерных дорог в надлежащем состоянии.

На приобретение бульдозеров "Метинвест" направил более 190 млн грн. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

За смену на карьере тяжеловесные бульдозеры могут проложить от 400 до 1200 метров дорог в зависимости от строительного материала. Также эту технику используют во время строительства трасс для железнодорожного транспорта, развития линий электропередач, расчистки снежных заносов.

Читайте такжеНа Северном ГОКе запустили крупнейший проект в горнодобывающей отрасли за всю историю независимости УкраиныОтличается такая техника и комфортностью: как рассказывают машинисты бульдозеров, на электронных табло есть вся необходимая информация о состоянии оборудования; в салоне есть эргономичное кресло и кондиционер; кабина надежно защищена от шумового и вибрационного воздействия; обеспечена хорошая обзорность.

Гендиректор Северного горно-обогатительного комбината Андрей Скачков перечислил уже осуществленные мероприятия по модернизации на предприятии: приобрели 12-кубовый экскаватор, уникальный станок контурного бурения и шесть гусеничных бульдозеров; провели капремонт 23-й технологической секции первой рудообогатительной фабрики; ввели в опытно-промышленную эксплуатацию скальный тракт циклично-поточной технологии в Первомайском карьере.

"Эти проекты направлены на стабильную работу комбината, улучшение условий труда наших работников. На обновление производственных мощностей в 2021 году компания "Метинвест" направила более 4,2 млрд гривен", - отметил Скачков.