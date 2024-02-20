Решение Министерства торговли, промышленности и энергетики вступит в силу 24 февраля.

Южная Корея на этой неделе начнет усиливать экспортный контроль относительно России и Беларуси. Сеул добавил в список товаров, запрещенных для поставки в указанные страны, еще 682 позиции, в частности, аккумуляторы и крупные транспортные средства, пишет Yonhap со ссылкой на Министерство промышленности.

Речь идет о запрете экспорта предметов, фактически или потенциально предназначенных для военного использования.

Указано, что новое правило увеличит общее количество позиций в списке до 1159, среди которых будет тяжелое строительное оборудование, аккумуляторные батареи, компоненты самолетов и машины. В новый список также входят подержанные автомобили с двигателями объемом 2000 куб. см.

Видео дня

Поставки таких товаров в Россию и Корею запрещены, хотя корейское правительство будет рассматривать "исключительные случаи". Они не классифицируются как стратегические товары по схеме экспортного контроля Южной Кореи.

Решение Министерства торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи вступит в силу 24 февраля.

Санкции против РФ

Ранее УНИАН писал, что Республика Корея усилит экспортный контроль в отношении России и Беларуси. Страна планирует значительно расширить список товаров, на которые распространяются экспортные ограничения.

Соединенные Штаты рассматривают возможность введения санкций против компаний КНР, которые, по мнению американцев, помогают России в ее агрессии против Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: