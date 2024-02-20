Речь идет об опасных для экономики Пекина санкциях.

Соединенные Штаты рассматривают возможность введения санкций против компаний КНР, которые, по мнению американцев, помогают России в ее агрессии против Украины. Об этом сообщает CNBC.

Заявление сделал член комитета по международным отношениям Палаты представителей Конгресса США Джеральд Коннолли.

"Китай должен понимать, что те же виды санкций, которые действительно начинают действовать в России и влияют на российскую производительность, экономические показатели и качество жизни, также могут быть применены к Китаю", - считает он.

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По его словам законодатели уже анализируют такие планы и они могут быть воплощены в жизнь "очень быстро". Если это случится, ограничения станут первыми прямыми санкциями против Пекина со стороны США за его поддержку России.

Санкции могут нанести значительный ущерб экономике КНР, которая и так довольно медленно восстанавливается после пандемии Covid-19, а также переживает трудности в секторе недвижимости. В то же время ограничения будут непопулярными внутри США, ведь американская экономика в значительной степени зависит от поставок из Китая, считает CNBC.

Китай помогает России

Еще в прошлом году сообщалось, что Пекин активно помогает россиянам в их войне против Украины. Правда, речь шла не об оружии, а о "нелетальных средствах".

Это прежде всего техника и снаряжение двойного назначения, которые в той или иной форме можно использовать для нужд ОПК. Китай также воздерживается от критики российской агрессии, а в ряде случаев повторяет нарративы кремлевской пропаганды.

ЕС может ввести санкции против КНР

В феврале стало известно, что в Евросоюзе могут наложить санкции на 4 компании из Китая, которые помогают Москве получать товары двойного назначения. В случае введения санкций европейские компании не смогут сотрудничать с ними.

Кроме Китая новые ограничения со стороны ЕС могут коснуться и других стран, в частности Турции, Индии и Сербии.

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