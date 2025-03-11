Отмечается, что акции компаний резко рухнули.

Когда Дональд Трамп принимал присягу 20 января, его окружали самые богатые люди мира, в том числе Илон Маск, Джефф Безос и Марк Цукерберг. Пятеро из присутствующих на церемонии богачей потеряли уже 209 миллиардов долларов из-за действий нового президента США.

Издание Bloomberg пишет, что период между избранием Трампа и его инаугурацией был благодатным для самых богатых людей мира. Инвесторы устремились на рынки акций и криптовалют, ожидая, что политика нового президента будет выгодной для бизнеса.

Акции компании Маска Tesla Inc. выросли на 98% за несколько недель после выборов, достигнув рекордного максимума. LVMH Арно прибавила 7% за неделю до Дня инаугурации, сделав французского магната богаче на 12 миллиардов долларов. Даже компания Цукерберга Meta Platforms Inc., запретившая Трампу доступ к соцсети в 2021 году, подорожала на 9% перед началом нового срока и еще на 20% за первые четыре недели его пребывания в должности.

Видео дня

Однако все ожидания того, что новый срок Трампа будет и дальше способствовать росту рыночной доходности, были перечеркнуты. С момента вступления Трампа в должность индекс S&P 500 потерял 6,4%, поскольку массовые увольнения госслужащих и решения президента по пошлинам подкосили акции, а 10 марта базовый индекс упал на 2,7%.

Компании миллиардеров, которые присутствовали на инаугурации, потеряли больше всего. С 17 января их рыночная стоимость упала в совокупности на 1,39 триллиона долларов.

Илон Маск потерял 148 миллиардов долларов. Большую часть прибыли ему приносила компания Tesla, чьи акции после выборов выросли почти вдвое. С тех пор производитель электромобилей растерял все достижения. Потребители в Европе разочаровались в поддержке Маском ультраправых политиков, а продажи Tesla в Германии упали более чем на 70% за первые два месяца 2025 года. Китайские поставки также упали на 49% в прошлом месяце до уровня июля 2022 года.

Джефф Безос потерял 29 миллиардов долларов. В декабре Amazon пожертвовала 1 миллион долларов в фонд инаугурации Трампа, а в прошлом месяце Безос обедал с президентом - в тот же день, когда он объявил, что его газета будет уделять приоритетное внимание личным свободам и свободным рынкам. Акции Amazon упали на 14% с 17 января.

Сергей Брин потерял 22 миллиарда долларов. 51-летний миллиардер до сих пор сохраняет долю в 6% в Alphabet Inc. После того как Трампа переизбрали в ноябре 2024 года, Брин обедал с ним в Мар-а-Лаго. Акции компании упали более чем на 7% в начале февраля после того, как компания не выполнила оценку квартальной прибыли.

Марк Цукерберг потерял 5 миллиардов долларов. В начале года Мета была показала один из самых больших ростов среди технологических акций. Даже когда акции других крупных и влиятельных компаний падали, акции Meta выросли на 19% с середины января до середины февраля, но с тех пор акции компании сильно упали.

Бернар Арно также потерял 5 миллиардов долларов. Его семья владеет конгломератом предметов роскоши, стоящим за такими брендами, как Louis Vuitton и Bulgari. После падения на протяжении большей части 2024 года акции LVMH подскочили более чем на 20% с момента выборов до конца января. С тех пор ситуация изменилась в худшую сторону. В прошлом месяце аналитики Morningstar заявили, что пошлины в размере от 10 до 20% на европейские предметы роскоши могут снизить продажи, которые и так находятся в плачевном состоянии.

Пошлины Трампа - что происходит на фондовом рынке

Американский фондовый рынок продолжает падать на фоне политики президента США Дональда Трампа по пошлинам. Из-за действий главы Белого дома возникают опасения, что экономика США замедлится.

Инвесторы сталкиваются с геополитическими рисками, растущей волатильностью и повышенной инфляцией, что подчеркивает ожидания, что Федеральный резерв готов сохранить процентные ставки выше, чем считалось несколько месяцев назад.

Вас также могут заинтересовать новости: