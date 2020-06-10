Рынок дистанционной торговли лекарствами и их доставка нуждаются в усовершенствовании госрегулирования – эксперты

Также эксперты считают, что эффективная работа рынка доставки лекарств должна способствовать снижению цен на лекарства.

Рынок онлайн-торговли лекарственными средствами и их доставка активно развивается в Украине, но нуждается в улучшении государственного регулирования.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказали участники проходившего сегодня в Киеве заседания круглого стола, посвященного перспективам развития дистанционной и онлайн-торговли медикаментами, а также улучшению доступа для украинцев к качественным высокотехнологичным сервисам в сфере медицинского обслуживания.

В частности, управляющий собственник издательской и консалтинговой компании «РедБиз Лаборатория медицинского бизнеса» Елена Труш считает, что в основе любого нового регулирования должна быть безопасность пациента.

«Рынок (рынок дистанционной торговли и доставки медикаментов - УНИАН) существует. Бороться с ним – неразумно, поэтому в задачу государственных органов входит найти способы существования рынка, чтобы были прозрачные, понятные правила, чтобы в центре была безопасность пациента», - сказала она.

Участвовавшая в работе круглого стола соосновательница благотворительного фонда «Свои» Леся Литвинова подчеркнула, что усовершенствованное госрегулирование должно предоставлять пациенту право выбора способа получения медикаментов.

«У пациента должно быть право выбора – хочет он приехать (в аптеку – УНИАН) и купить лекарства или хочет заказать через сервис доставки», - сказала она.

Литвинова также добавила, что пациенты, пребывающие на стационарном лечении в больнице, также должны иметь право на доставку лекарства прямо в палату.

«Для такого пациента это было бы идеальным вариантом. При этом, у него также должен быть выбор того, где купить препараты», - сказала она.

Член Координационного совета Украинского медицинского экспертного сообщества (УМЭС) Константин Надутый добавил, что компании, занимающиеся доставкой лекарств, могут способствовать снижению цен на медикаменты.

«У нас очень дорогие лекарства и если логистика станет дешевле для конечного потребителя, то это не просто хорошо, а это то, что необходимо делать уже сейчас, завтра и послезавтра», - сказал он.

Участвовавшая в работе круглого стола директор по продажам компании «Новая почта» Олеся Копчук сообщила, что компания будет руководствоваться себестоимостью и готова при росте спроса расширять услуги доставки в будущем.

Также участвовавший в работе круглого стола народный депутат, глава подкомитета по вопросам фармации и фармацевтической деятельности Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Сергей Кузьминих подчеркнул, что сейчас разрабатывается законопроект, который должен урегулировать вопрос онлайн-торговли и доставки лекарства.

«Сейчас разрабатывается новый законопроект о лекарственных средствах. ... Законопроект практически готов и в нем есть отдельная часть о доставке лекарств», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в марте Кабинет министров Украины принял решение разрешить операторам почтовой связи доставлять лекарственные средства.

Также в марте крупнейшие почтовые компании Украины «Укрпошта» и «Новая почта» запустили услуги доставки лекарства из аптек.

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