Контрабандные китайские табачные изделия для электрического нагрева с надписями "Только для продажи в дьюти-фри" активно продаются в восточной Украине – от киосков Запорожья в пивных магазинах Никополя.

В течение недели резко возросло количество случаев выявления контрабандных табачных изделий для электронного нагрева в разных регионах Украины.

СМИ уже сообщали об обнаружении нескольких точек продажи контрабандных ТИЭНов в отдельных районных центрах Киевской области. Теперь поступает информация о массовых продажах китайских контрабандных ТИЭНов на востоке Украины – в Запорожской и Днепропетровской областях.

Эта тенденция может оказать негативное влияние на национальную безопасность страны – в т. ч. финансовую безопасность, борьбу с организованной преступностью и на общественное здоровье – уверен заместитель главы Центра евроатлантической безопасности Тарас Жовтенко.

- Вот, например, фотофиксация из города Запорожье. Проспект Юбилейный. Контрабандную продукцию продают прямо с витрин киосков. Это китайская продукция - марка МС. Предупреждение на английском языке, никаких акцизных марок - это явно контрабанда. И стоит существенно дешевле легальных товаров - 52 гривни, - объясняет Тарас Жовтенко.

Контрабандная продукция этой же марки присутствует и в соседней Днепропетровской области.

- А вот в городе Никополь уже появились целые сети продажи контрабандных ТИЭНов. Интересно, что здесь продают их не в киосках, а в сетях пивных магазинов – и в спальных районах, и возле автовокзала. Показательно, что на контрабандном товаре есть надписи ForDuty Free Sale Only. Каким образом товар, предназначенный якобы для магазинов беспошлинной торговли в аэропортах и на границе, оказался в пивных магазинах Никополя – это интересный вопрос для наших таможенников и правоохранителей – уверен Тарас Жовтенко.

К тому же эксперт отмечает, что продажа контрабандных китайских ТИЭНов резко активизировалась не только в киосках и магазинах, но также и сети Интернет.

- Сначала контрабандные ТИЭНы начали активно продвигать через торговые интернет-площадки, но теперь даже более активно их продвигают через Телеграм-каналы. Фактически продавцы контрабандных ТИЭНов взяли на вооружение тактику продавцов наркотических веществ – объясняет Тарас Жовтенко.

По мнению эксперта, такая активизация контрабанды ТИЭНов связана с недавним резким (сразу в 4,2 раза) повышением акцизов на ТИЭНы. При этом эксперт напоминает, что по нормам Уголовного кодекса Украины, контрабанда ТИЭНов и других табачных изделий до сих пор не является уголовным преступлением.

- Такая ситуация создает существенные риски для национальной безопасности страны. Начнем с организованной преступности. По данным Европейского бюро предотвращения злоупотреблений и мошенничества (OLAF), организованная преступность активно зарабатывает на контрабанде табачными изделиями. Соответственно, расширение источников финансирования организованной преступности повлияет на количество других преступлений – уверен Тарас Жовтенко.

Также по мнению эксперта, кардинальное расширение присутствия нелегальной китайской табачной продукции на украинском рынке может нести дополнительные риски для общественного здоровья из-за нехватки контроля за качеством этой продукции.

- И, наконец, отсутствие акцизных марок на таких товарах свидетельствует лишь об одном – ни акциз, ни НДС с этой продукции в государственный бюджет Украины не уплачиваются. Что на фоне финансового кризиса создаст дополнительные проблемы для выполнения госбюджета страны, финансирования зарплат, социальных выплат, поддержки медицины, образования, Вооруженных сил стран – объясняет заместитель главы Центра евроатлантической безопасности, кандидат наук Тарас Жовтенко.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН