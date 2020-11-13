Она должна была завершиться в конце октября.

Процесс реформирования Государственной архитектурно-строительной инспекции, завершение которого планировалось осенью этого года, существенно затянулся.

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Как передает пресс-служба Министерства развития громад и территорий, об этом заявил глава Минрегиона Алексей Чернышов во время рабочей встречи по реформированию государственного архитектурно-строительного контроля и надзора.

"Реформа стартовала в марте, когда было принято постановление №218 и №219 о ликвидации ГАСИ и создании Государственной сервисной службы градостроительства и Государственной инспекции градостроительства, а также остановлено действие постановления КМУ №553. Завершение реформы, как отмечал премьер-министр, планировалось осенью этого года. Но на самом деле процесс затянулся, мы должны признать это", - цитирует министра его пресс-служба.

По его словам, случилось это в силу ряда обстоятельств, среди которых, в частности, и значительное количество ответственных и участников процесса, несоответствие законодательной базы, огромное сопротивление старой системы, определенные кадровые вопросы.

При этом Чернышов подчеркнул, что министерство не остановится и теперь берет на себя ответственность за назначение и шаги, необходимые для продолжения реформы.

"Эта работа требует полной координации с Комитетом Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, а также понимание со всеми сторонами. События последних двух недель - обыски в ГАСИ и неотложные кадровые изменения, осуществленные правительством, - доказывают срочность нашей общей работы", - цитирует министра его пресс-служба.

Что этому предшествовало

Премьер-министр Денис Шмыгаль ранее заявлял, что до конца октября будет завершено реформирование Государственной архитектурно-строительной инспекции.

13 марта Кабинет министров принял решение о ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ).

Постановлением №218 была ликвидирована ГАСИ и создан центральный орган исполнительной власти - Государственная сервисная служба градостроительства Украины (Госсервисстрой).

Основными задачами новой структуры являются предоставление (получение, регистрация), отказ в выдаче или аннулирование (отмена) документов, дающих право на выполнение подготовительных и строительных работ, принятие в эксплуатацию достроенных объектов.

Постановлением №219 были созданы еще два центральных органа исполнительной власти: Государственная инспекция градостроительства Украины и Государственное агентство по техническому регулированию в градостроительстве.

Государственные органы должны осуществлять политику по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля и надзора, технического регулирования в сфере градостроительства. Деятельность новых органов координируется Кабмином через министра развития громад и территорий.

В июле в Украине стартовал экспериментальный проект по внедрению первой очереди Единой государственной электронной системы в сфере строительства.

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Автор: Дмитрий Шварц