Ранее в парламенте зарегистрировали законопроект об изменениях в досмотре почтовых отправлений.

Новый законопроект, который позволяет полицейским открывать почтовые отправления украинцев, направлен лишь на уточнение понятий в законодательстве и не создает новых рисков для граждан.

Об этом в эфире "Киев24" рассказал юрист, экс-советник министра внутренних дел Владимир Мартыненко. Он пояснил, что это не новое право для правоохранителей осматривать почтовые отправления, а это проведение в соответствие терминологии, примененной в законодательстве.

Кроме того, Мартыненко отметил, что процедура осмотра остается неизменной. Это можно делать только с разрешения следственного судьи. Для этого должно быть открыто уголовное производство и предоставлено обоснование, которое позволит судье принять соответствующее решение.

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"Судья должен дать разрешение, а для того, чтобы он дал разрешение, следователь должен обосновать, для чего эту процедуру надо сделать. То есть здесь для добропорядочных граждан абсолютно ничего не меняется, и в законе лишь меняется порядок использования терминологии", - детализировал экс-советник министра внутренних дел.

Он отметил, что речь не о доступе абсолютно ко всем посылкам, или вещей, которые передвигаются, тех же писем, а только об этой процедуре, в рамках расследования уголовных производств. "То есть к добропорядочным гражданам это отношения не имеет", - успокоил он.

Разрешение открывать посылки украинцев - что известно

УНИАН писал, что в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №12294, по которому правоохранителям могут разрешить открывать почтовые отправления украинцев. Тогда объяснялось, что почтовые отправления смогут осматриваться без ведома лица только после наложения на них ареста. Для этого правоохранителям нужно будет получить разрешение от следственного судьи. Документ будут давать только в случае, когда существуют серьезные основания полагать, что в посылке могут быть важные для следствия вещи.

Это позволит правоохранителям осматривать: письма, почтовые карточки, мелкие пакеты, мешки "М", адресную почтовую рассылку, отправления для слепых, посылки, отправления EMS и другие материальные носители передачи информации между лицами.

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