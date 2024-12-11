Таким образом полиция сможет проверять посылки, письма и другие отправления.

В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект, согласно которому правоохранителям могут разрешить открывать почтовые отправления украинцев. Об этом говорится в соответствующем законопроекте №12294.

Отмечается, что почтовые отправления смогут осматриваться без ведома лица только после наложения на них ареста. Для этого правоохранителям нужно будет получить разрешение от следственного судьи. Документ будут давать только в случае, когда существуют серьезные основания полагать, что в посылке могут быть важные для следствия вещи.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, предполагается, что руководители и работники оператора почтовой связи должны обеспечить условия для проведения негласного следственного (розыскного) действия и не разглашать факт его проведения или полученную информацию.

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Таким образом это позволит правоохранителям осматривать: письма, почтовые карточки, мелкие пакеты, мешки "М", адресную почтовую рассылку, отправления для слепых, посылки, отправления EMS и другие материальные носители передачи информации между лицами.

Почта в Украине - последние новости

Напомним, что 4 декабря "Укрпочта" представила новую услугу доставки загранпаспортов в 134 страны мира по фиксированной цене в 6 долларов плюс 10 грн НДС.

Кроме этого, 3 декабря Верховная Рада провалила в первом чтении принятие законопроекта о "почтовых банках". Главной его целью является создание правовых основ для появления на рынке финансовых услуг Украины новой разновидности поставщиков финансовых услуг - банков финансовой инклюзии.

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