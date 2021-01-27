Налог на добавленную стоимость предлагается насчитывать, если стоимость товаров в посылке составляет больше 150 евро.

Верховная Рада приняла за основу законопроект, который направлен на снижение налога на посылки из-за границы путем увеличения безналогового лимита со 100 до 150 евро.

За принятие законопроекта «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно налогообложения товаров, которые перемещаются (пересылаются) в международных почтовых и экспресс-отправлениях)» (№4278) за основу проголосовали 346 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

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Согласно пояснительной записке к документу, налог на добавленную стоимость будет насчитываться, если стоимость товаров в посылке составляет больше 150 евро.

То есть, если законопроект примут во втором чтении, украинцы смогут покупать товары до 150 евро без оплаты налога в таких интернет-магазинах, как Alibaba, AliExpress, Amazon, eBay.

Налог на посылки: что известно

В декабре 2017 года Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2018 году», согласно которому один человек сможет получить всего три международные посылки в месяц.

При этом суммарная стоимость товаров в каждой из них не должна была превышать 150 евро. А начиная с четвертой, такие отправления облагались НДС, пошлиной и акцизом. Данное ограничение должно было заработать с 1 января 2019 года.

Государственная фискальная служба признала, что не сможет реализовать нормы данного закона из-за отсутствия понимания внедрения механизма отслеживания посылок.

В сентябре 2018 года «Укрпошта» значительно повысила тарифы на доставку писем и посылок.

В ноябре 2018 года Верховная Рада Украины вместе с госбюджетом на 2019 год приняла закон, которым, в частности, был снижен порог беспошлинного ввоза интернет-покупок для физлиц-получателей.

23 ноября 2018 года Верховная Рада отменила норму о "трех посылках", согласно которой один человек сможет получить всего три международные посылки в месяц, потому что почтовые операторы оказались не готовы к администрированию такого механизма.

2 января 2019 года в Украине изменился налог на посылки из-за границы.

С 1 июля 2019 года в Украине вступили в силу изменения в Налоговый кодекс, согласно которым порог на беспошлинные пересылки товаров физическим лицам в международных почтовых и экспресс-отправлениях снизился до 100 евро со 150 евро.

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Автор: Богдан Слуцкий