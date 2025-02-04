Андрей Длигач отметил, что украинский бизнес сталкивается с острой нехваткой кадров.

В Украине значительный дефицит кадров, который будет лишь усугубляться. В ближайшие 5-7 лет придется привлекать работников из Бангладеш, Индии, Африки и Ближнего Востока.

Доктор экономических наук Андрей Длигач в эфире Новини.LIVE заявил, что украинскому бизнесу не хватает более трех миллионов работников.

"Заполненность вакансий в бизнесе лишь 68%. То есть 32% недостаток персонала. Это более трех миллионов. Эти два миллиона, которые формально безработные, отказываются переучиться, переезжать, и ждут, пока к ним придет бизнес. Бизнес не придет", - отметил эксперт.

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По его словам, в Украине необходимо упростить трудоустройство, пересмотреть трудовое законодательство, обеспечить более легкий наем персонала, а также привлекать работников из других стран.

"Бангладеш, Индия, страны Африки, страны Ближнего Востока будут поставщиками человеческого ресурса для производственных, аграрных, логистических предприятий. Потому что нам действительно не хватит несколько миллионов трудовых ресурсов в следующие 5-7 лет", - подытожил Длигач.

Дефицит кадров в Украине - прогноз НБУ

Дефицит рабочей силы будет оставаться значительным на прогнозном горизонте и будет ограничивать восстановление экономики. При этом безработица постепенно будет уменьшаться, но останется выше довоенного уровня.

В Нацбанке также считают, что ожидаемое возвращение демобилизованных к гражданской жизни увеличит предложение рабочей силы, однако возможны дополнительные вызовы для рынка труда в части усиления региональных и отраслевых диспропорций. Поэтому спрос на квалифицированных работников будет сохраняться повышенным на прогнозном горизонте, что будет определять дальнейшее увеличение зарплат в частном секторе.

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