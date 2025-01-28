Юлия Жовтяк указала, что в Украине усугубилась структурная безработица.

В отдельных профессиях в Украине наблюдается существенный дефицит кадров. В частности, это касается квалифицированных рабочих.

"Ситуация на рынке труда остается сложной. До полномасштабного вторжения на рынке была нехватка вакансий, сейчас - проблема дефицита кадров. То есть сейчас время работника. Ожидаем дальнейший рост конкуренции за работников: сохранение кадров, поиск новых", - рассказала директор Государственной службы занятости Юлии Жовтяк в интервью РБК-Украина.

По оценке Госслужбы занятости, сложнее всего найти людей в сфере транспорта, строительства, перерабатывающей промышленности.

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"Очевидно, в период послевоенного восстановления ситуация обострится. Уже сейчас Министерство экономики оценивает дефицит рабочей силы в ближайшие 10 лет на уровне 4,5 миллиона человек. Это так называемая структурная безработица. Но она обострилась с началом войны. Так, после временной оккупации Россией территорий Донецкой и Луганской областей значительная часть местных жителей, среди которых много работников шахт, выехали в другие регионы страны, где просто нет потребности в таких специалистах", - отметила чиновница.

По ее мнению, в Украине структурная безработица возникла, потому что многие годы не популяризировались рабочие профессии, считая их непрестижными и низкооплачиваемыми. При этом она считает, что после войны будет восстановление экономики и территорий.

"Мы будем нуждаться в людях прежде всего в сфере строительства, восстановления энергетической инфраструктуры, водоснабжения, газоснабжения. Также потребует развития сфера здравоохранения. Будет расти потребность в младшем медицинском персонале, а также работниках социальной сферы", - подытожила Жовтяк.

Работа в Украине - последние новости

Уровень официальной безработицы в Украине достиг исторического минимума. Однако речь идет именно о количестве тех, кто официально зарегистрировался как безработный. Вместе с тем потребность работодателей в работниках продолжает расти.

По данным исследования "OLX Работа", в 2024 году на рынке труда стало больше вакансий. Так, количество предложений о работе на портале выросло на 6%.

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