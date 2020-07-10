Цены производителей промпродукции упали почти на 5%

Наибольшее падение цен зафиксировано в добывающей промышленности и разработке карьеров – на 25,9%.

Цены производителей промышленной продукции в январе-июне 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года снизились на 4,9%.

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Об этом сообщила Государственная служба статистики.

Наибольшее падение цен производителей зафиксировано в добывающей промышленности и разработке карьеров – на 25,9%. В частности, цены производителей в сфере добычи каменного угля снизились на 33,8%; сфере добычи сырой нефти и природного газа – на 40,2%; сфере добычи металлических руд – на 15,9%.

Также сократились цены производителей в перерабатывающей промышленности – на 3,5%.

Согласно данным Госстата, выросли цены производителей только в сфере поставок электричества, газа, пара и кондиционированного воздуха – на 1%.

Цены производителей промышленной продукции во втором квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократились на 4,1%.

Как сообщал УНИАН, спад промышленного производства в Украине в мае 2020 года в годовом выражении – к маю 2019 года – без учета корректировки на эффект календарных дней снизился до 12,2% после падения на 16,2% в апреле.

Потребительская инфляция в Украине в июне 2020 года в годовом выражении - по сравнению с июнем 2019 года - составила 2,4%, ускорившись с 1,7% в мае.

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