На фоне реального роста ВВП, который наблюдается по итогам второго квартала и первого полугодия 2021 по сравнению с соответствующими периодами прошлого года, в Украине существует проблема инвестиционного истощения экономики. Эта проблема усугубляется снижением платежеспособности украинского бизнеса из-за сокращения спроса и связанного с этим повышением уровня долгового давления.

Об этом пишут Українські новини со ссылкой на колонку главы Совета НБУ, академика НАН Украины Богдана Данилишина на сайте "Деловая столица".

"По оценкам Европейского департамента МВФ Украина среди стран Европы имеет самые высокие потребности в докапитализации для восстановления здоровых пропорций ведения бизнеса - более 10% ВВП. Тогда как в среднем по странам Европы этот показатель оценивается в 2-3% ВВП. (Под здоровыми пропорциями МВФ понимает параметры, когда убытки не превышают 50% акционерного капитала, а отношение долга к всему акционерному капиталу не превышает 7,5%), - отмечает эксперт. - В наибольшей степени от проблемы нехватки ликвидности страдает малый и средний бизнес. В Украине в рамках программ Правительства "5-7-9" и "пакетных гарантий" в 2020-2021 гг. малый и микробизнес получили около 60 млрд. грн банковских кредитов, что составляет чуть более 1% ВВП, или только 1/10 от необходимости".

По мнению Данилишина, "недокапитализированный корпоративный сектор является причиной сокращения инвестиций и неэффективного распределения ресурсов, тормозит экономический рост. Чрезмерная задолженность и недостаточная капитализация ослабляют частные инвестиции из-за роста стоимости заимствований. Постоянная чрезмерная задолженность приводит к росту числа неработающих кредитов, повышает уязвимость бизнеса к шокам, увеличивает риски неэффективной ликвидации предприятий, которой не произошло бы при других обстоятельствах".

При таких условиях сворачивание антикризисных программ сейчас будет нести системные угрозы для обеспечения возможности быстрого экономического восстановления. "Угроза раскручивания спирали массовых банкротств чрезвычайно высока и значительно опаснее спирали инфляции. Именно поэтому сейчас является актуальным внедрение масштабных государственных программ рекапитализации бизнеса", - пишет Данилишин.

По его словам, "сейчас крайне важно мерами фискальной и монетарной политики способствовать доступности кредитного ресурса, осуществлять другие меры поддержки финансовой состоятельности предприятий. Программы антикризисной поддержки стоит модифицировать для повышения их фокуса на новых инвестиционных проектах, на проектах, связанных с локализацией производства и импортозамещением, на проектах, которые создают новые рабочие места в Украине, а не за границей, а также в "точках роста", которые в настоящее время прорабатываются рабочей группой под руководством Первого вице-Премьер министра Украины Алексея Любченко. Поддержка спроса, а не ограничение спроса, является ключевой задачей экономической политики на данном этапе развития", - резюмирует эксперт.