Против бывшей руководительницы Довженко-Центра Гончарук открыто уголовное дело за превышение власти и сомнительные закупки.

Главное управление Национальной полиции города Киева внесло в Единый реестр досудебных расследований сведения относительно бывшей исполняющей обязанности директора Довженко-Центра Елены Гончарук.

Ее подозревают в превышении служебных полномочий и нарушении закона о публичных закупках.

В частности, по версии следствия, Гончарук продолжала выдавать и подписывать распорядительные документы после того, как была освобождена от занимаемой должности соответствующим приказом. Фактически Гончарук самовольно и противоправно "руководит" Довженко-Центром.

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Также зафиксировано, что не смотря на то, что Центр имеет собственный правовой отдел с юрисконсультом, Гончарук заказывала юридические услуги в сторонних организациях. В частности, в январе 2023 года с адвокатом А. Крыжановской был заключен договор о предоставлении услуг по юридическому консультированию и юридическому представительству на общую сумму 199 900 грн. При этом выше упомянутая адвокат входит в состав конкурсной комиссии для осуществления отбора на должность руководителя Довженко-Центра, а Гончарук является одной из претинденток на этот пост — наличие конфликта интересов является очевидным.

Кроме этого, в Довженко-Центре выявлены нарушения в части публичных закупок, распоряжения и управления государственными средствами и государственным имуществом, о чем свидетельствуют Акты проверок деятельности учреждения. На основании этих актов прокуратура города Киева внесла сведения в ЕРДР по факту завладения государственными средствами служебными лицами Довженко-Центра.