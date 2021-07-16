По словам экспертов, это лишь минимальная доказанная оценка экономических потерь Украины.

Потенциальные потери Украины из-за оккупации Крыма составляют 135 млрд долларов.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее исследование сегодня презентовал старший экономист Центра экономической стратегии Дмитрий Горюнов на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, экономические потери от временной оккупации Российской Федерацией Крымского полуострова составили 135 млрд долларов, или около 75% ВВП Украины в 2013 году.

Горюнов уточнил, что оценка потерь необходима, чтобы компенсировать их через международные суды, обязав Россию выплатить соответствующие суммы или арестовав активы субъектов, причастных к оккупации в Украине или за рубежом.

Читайте такжеРада приняла закон о реформировании "Укроборонпрома"Иски от Украины как государства, государственных и частных компаний и отдельных граждан поданы в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ, Страсбург), Международный уголовный суд и Международный арбитражный суд (оба в Гааге), Международный трибунал по морскому праву (Гамбург), а также в суды Нидерландов, Франции и Швейцарии.

"Это первая комплексная оценка потерь от временной оккупации РФ Крымского полуострова, хотя еще в 2016 году по результатам парламентских слушаний Верховная Рада рекомендовала Кабинету министров разработать методики определения убытков", — отметил Горюнов.

Он добавил, что первоначальная оценка, которая была проведена Минюстом в 2014 году и не учитывала все факторы, составляла 106 млрд долларов, а в 135 млрд долларов — это прямые потери активов, в которые входит стоимость земли на Крымском полуострове (3 млрд) и доказанных залежей полезных ископаемых (52,3 млрд) в виде, в частности, природного газа и сырой нефти, потери жилой недвижимости населением (42,7 млрд), потери частных компаний (18,4 млрд) и банков (2,7 млрд), потери государства (14 млрд) и местных общин (1,7 млрд).

По словам эксперта, в оценку Центра экономической стратегии не включены макроэкономические последствия от временной оккупации Крымского полуострова, ведь их невозможно отделить от влияния общего комплекса агрессивных действий России по отношению к Украине.

"Следовательно, это только минимальная доказанная оценка экономических потерь Украины", - подытожил он.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антонина Доломанжи