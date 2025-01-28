Руководителей горнодобывающих компаний готовятся к различным сценариям.

Обещание президента Дональда Трампа ввести пошлины на импорт меди и алюминия в США приведет к росту цен для местных потребителей. Причина в том, что в стране дефицит отечественного производства, а на восстановление отрасли надо много времени.

Издание Reuters пишет, что Трамп заявил, что введет пошлины на алюминий и медь - металлы, необходимые для производства американской военной техники, - а также на сталь, чтобы подстегнуть производителей в США.

"Мы должны вернуть производство в нашу страну", - сказал политик.

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Трамп обещал снизить цены для потребителей, все еще страдающих от всплеска инфляции в первой половине срока Джо Байдена. Однако аналитики утверждают, что его план по введению пошлин на импорт для укрепления производственного сектора страны - еще одно его обещание - может перечеркнуть его обещание по снижению цен.

Неясно, насколько широко могут быть применены пошлины, но несколько руководителей горнодобывающих компаний ранее заявили, что они готовятся к различным сценариям, поскольку рынки готовятся к потенциальному изменению торговых потоков.

"Здесь есть несколько неизвестных моментов. Будут ли введены эти пошлины, в каком масштабе, и кто будет платить? В конечном итоге за них обычно платит потребитель, особенно в том случае, если нет внутреннего заменителя", - говорит аналитик Дэниел Морган из инвестиционного банка Barrenjoey.

По его словам, американские алюминиевые и медные заводы закрываются, и для их возобновления, помимо прочих мер, потребуется новая инфраструктура и контракты на поставку электроэнергии, а на все это нужно время.

Производители алюминия в Канаде, как Rio Tinto и Alcoa, вряд ли понесут убытки, вместо этого расходы, скорее всего, будут переложены на автопроизводителей, которые затем переложат их на американских потребителей, добавил Морган.

Что касается меди, то Джон Феннелл, генеральный директор Международной медной ассоциации Австралии, заявил, что любые пошлины на импорт меди в США повлияет на ее промышленность, поскольку страна является нетто-импортером меди, хотя это может ускорить разработку новых рудников, таких как Resolution компании Rio Tinto в Аризоне.

"Это может быть полезно для новых рудников, таких как Resolution, но до этого еще много лет, и боль будет ощущаться местными производителями, оплачивающими пошлины в промежуточный период", - сказал он.

Пошлины Трампа - последние новости

В инаугурационной речи Дональд Трамп пообещал положить конец американскому "упадку" и начать новый "золотой век", основанный на резком откате от прогрессивной программы администрации Байдена.

78-летний президент объявил о новых агрессивных шагах по увеличению добычи ископаемого топлива, депортации иммигрантов и реализации популистской и националистической платформы, которая привела его к победе в гонке за Белый дом.

При этом он пригрозил пригрозил ввести пошлины до 25% на импорт из Канады и Мексики с 1 февраля.

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