По словам главы польского правительства, позиция Орбана – это угроза европейской безопасности.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что не может понять позицию венгерского премьера Виктора Орбана в вопросе утверждения пакета помощи Украине. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Туск сказал в Брюсселе перед началом специального заседания Европейского Совета.

"Нет проблемы так называемой усталости от Украины. Это точно. Мы сейчас имеем в Брюсселе усталость от Орбана. Мы должны очень много вопросов решить", – сказал Туск.

Премьер Польши подчеркнул, что лидерам ЕС надо изменить единство в отношении Украины.

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"Я не могу принять и не могу понять эту очень странную и эгоистичную игру Виктора Орбана. Сейчас нет места для компромисса относительно таких принципов как верховенство права. И точно нет места для компромисса по вопросу Украины", – сказал Туск.

В то же время он считает, что нужно быть более оптимистичными, когда речь идет о "силе аргумента".

"Я думаю, что на самом деле "плана Б" нет. Виктор Орбан должен решить, является ли Венгрия частью нашего сообщества или нет. И это понятно. Это черно-белый контекст. Моя интуиция говорит, что мы найдем определенные сильные аргументы, чтобы в конце концов убедить также Виктора Орбана", – подчеркнул Туск.

По его словам, позиция Орбана – это угроза европейской безопасности и является неприемлемой. Туск сказал, что хочет убедить всех партнеров, и в частности венгерского коллегу, что еще возможно защитить Украину от российской агрессии.

"Виктор Орбан должен понимать, что он будет ответственным за "черный сценарий" через его игру", – подчеркнул Туск.

Проблемы с утверждением помощи ЕС

Как сообщал УНИАН, в декабре 2023 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите Евросоюза в Брюсселе наложил вето на помощь Украине в виде 50 млрд евро от Европейского Союза.

Сегодня, 1 февраля, в Брюсселе начинается специальное заседание Европейского совета с участием глав государств и правительств стран-членов Евросоюза с целью поиска компромисса и принятия единогласного решения о создании Украинского фонда объемом в 50 млрд евро для поддержки Украины в течение 2024-2027 годов.

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