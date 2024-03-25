Также продолжаются переговоры о лицензировании украинских товаров.

Украина и Польша ведут переговоры о введении лицензий на торговлю украинскими товарами, они могут быть завершены уже на этой неделе. Также Варшава надеется на прекращение транзита украинского зерна уже 1 апреля. Об этом в эфире радио "Люблин" заявил министр развития и технологий Польши Кшиштоф Гетман.

"Переговоры по системе лицензирования торговли товарами из Украины продвинулись и могут быть завершены на этой неделе... Речь идет о доступе к рынку для таких продуктов, как, в частности: зерновые, рапс, кукуруза, сахар, птица, яйца, мягкие фрукты и яблоки", – заявил министр.

Он отметил, что аграрии требуют ограничить поступление товаров из Украины. В то же время их требования по "Зеленому соглашению" выполнены. Гетман добавил, что за счет избытка пшеницы и кукурузы также планируется дотация за проданное зерно.

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"Я также хотел бы подчеркнуть, что относительно зерна, то мы надеемся – ведь мы об этом говорили с украинской стороной – что даже транзит, прежде всего кукурузы и пшеницы, практически закончится после 1 апреля", – указал министр.

Протесты польских фермеров

Польские аграрии активно протестуют с февраля этого года, сетуя на нашествие украинского зерна и жесткие условия "Зеленого соглашения", которое действует в ЕС. Фермеры блокируют границу с Украиной, ограничивая проезд грузовиков, а иногда и автобусов.

Высокий представитель Евросоюза по вопросам внешней политике Жозеп Боррель заявил, что границу между Украиной и Польшей надо разблокировать.

Ранее УНИАН писал, что РФ выигрывает зерновую войну, настраивая страны ЕС против Украины. Основная причина, почему фермеры ЕС не могут продавать свои товары в этом году, не имеет ничего общего с Украиной.

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