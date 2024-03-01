Примечательно, что на импорт шрота из Украины наложено эмбарго, хотя из России он завозится.

Импорт аграрной продукции из России в Польшу превысил уровень 2021 года, достигнув 117 млн долларов. Импорт зерновых и масличных вырос более чем в два раза.

Об этом говорится в расследовании "Украинской правды". Отмечается, что объемы импорта масла почти неизменны, тогда как шроты и их остатки завозятся в значительно меньшем количестве. Их импорт с 25 млн долл в 2021 году снизился на 1 млн долл в 2023 году.

"Похожая ситуация сложилась и в торговле поляков с Беларусью. Импорт зерновых, масличных и шротов постепенно рос как в 2022 году, так и в 2023 году. В общем Польша в прошлом году заплатила беларусам 55 млн долл за приобретенную агропродукцию. Важно, что среди этих товаров был рапсовый шрот, то есть остатки переработки рапса, который используется в кормах для домашних животных. С сентября 2023 года Польша запретила ввоз этой продукции из Украины под давлением протестующих, зато продолжила импортировать его из соседней Беларуси. Более того, объемы выросли после введения эмбарго: в октябре-декабре поляки приобрели у Беларуси рапсового шрота на 7,7 млн долл", – говорится в материале.

В то же время отмечается, что объемы импорта в Польшу из России и Беларуси существенно меньше, чем из Украины. Так, в прошлом году Украина поставила в Польшу агропродукции на 1,3 млрд долл, а из России и Беларуси соседняя страна импортировала продукции на 117 млн долл и 55 млн долл.

"Однако торговые данные свидетельствуют, что пока польские протестующие блокируют украинскую границу, задерживая гуманитарные и военные грузы, на беларуской границе происходит безбарьерная свободная торговля российской агропродукцией и объемы ее на второй год войны еще и растут. Just business", – добавили журналисты.

Агроимпорт в Польшу из РФ и Украины

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что страна рассмотрит решение Латвии запретить импорт российских продуктов питания и не исключает подобных мер со своей стороны.

Примечательно, что ранее Туск заявлял Украина и Польша могут закрыть границу для торговли. Украинская сторона подчеркнула, что переговоров о закрытии границ не ведет.

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