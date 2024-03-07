Встречается немало позиций, связанных с производством.

В 2023 году Польша аномально нарастила экспорт в Беларусь. Поставки товаров составили 2,9 млрд долл. После незначительного проседания в начале 2022 года, польский экспорт на белорусский рынок постепенно рос и дошел до рекорда, по меньшей мере, с 2000 года, пишет ЭП со ссылкой на данные UN Comtrade.

Указано, что в первую двадцатку польских товаров на экспорт в соседнюю страну встречается немало позиций, связанных с производством: промышленное оборудование, локомотивы, оптические принадлежности, электроника.

Топ-5 экспортных позиций в прошлом году выглядел так:

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автомобили – почти на 1 млрд долл., или треть экспорта;

пластик – 217 млн долл;

машинное оборудование – 158 млн долл;

электроника – 148 млн долл;

краски – 125 млн долл.

В то же время польский экспорт в Россию достиг 3,7 млрд долл. Однако он обвалился сразу после начала большой войны. Однако, параллельно с ростом поставок некоторых категорий товаров в Беларусь вырос экспорт таких же позиций из Беларуси в РФ. По словам журналистов, это может свидетельствовать, что товары ЕС через белорусскую территорию попадают в Россию.

Осложнение украинско-польских отношений

Польские фермеры продолжают блокировать пункты пропуска на границе с Украиной. Польские депутаты хотят ввести полное эмбарго на агропродукцию из Украины и России.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, блокирование границы между Польшей и Украиной является политическим вопросом. Это давление на европейские институты.

В то же время расследование украинских журналистов свидетельствует, что импорт аграрной продукции из России в Польшу превысил уровень 2021 года, достигнув 117 млн долларов. Импорт зерновых и масличных вырос более чем в два раза.

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